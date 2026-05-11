尋找「威力彩」新竹6.7億元中獎人 領獎期限至今年5月12日

台灣彩券公司11日表示，今年2月12日「威力彩」開出新臺幣13.5億元的高額頭獎，由兩注均分，每名幸運得主各得稅前獎金6.77億元，其中新北市頭獎中獎人已於日前完成領獎，新竹市開出的頭獎中獎人尚未出面領獎，由於領獎期限至今年5月12日（星期二）截止，若該注「威力彩」頭獎得主，未能於領獎期限內完成兌領，共計6.77億元獎金將全數歸入公益彩券盈餘，亦將刷新公益彩券史上逾期未兌領獎金的最高紀錄。

台灣彩券公司指出，「威力彩」於今年2月12日頭獎累積金額達13.5億元，開獎結果為兩注均分，分別開在新竹市東區「金元寶彩券行」以及新北市板橋區「福泰彩券行」，尚未兌領的頭獎中獎彩券是以電腦選號投注100元、在新竹市東區「金元寶彩券行」開出，購買日期為2月11日，台灣彩券公司提醒民眾若曾於上述彩券行購買「威力彩」，務必儘速核對手邊彩券；該期中獎號碼第一區為06、10、22、25、32、35，第二區號碼03。

由於逾500萬元之獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，因此提醒中獎人此筆獎金兌獎期限為5月12日（星期二），且須在中國信託商業銀行營業時間內完成，高額兌獎專線：0800-024-500，服務時間為週一至週五09:00~17:00；台灣彩券公司再次呼籲， 5月12日領獎截止日進入最後倒數階段，中獎人應把握時間儘速完成兌領，以免與高額獎金失之交臂。