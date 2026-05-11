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三班護病比爭議嗆「歡迎告我」？石崇良澄清沒有放這種話

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
立法院上周五三讀通過正式立法將三班護病比入法，並於「醫療設置標準」中訂立後，衛福部長石崇良宣布兩年緩衝期。針對護理界表示，當時與石崇良開會溝通時，面對緩衝期的意見不同，護理界將提告石崇良瀆職，石崇良回應則說「歡迎告我」；石崇良上午回應，當時的原句是「好，我接受」，澄清並沒有放這種話。記者胡經周／攝影
立法院上周五三讀通過正式立法將三班護病比入法，並於「醫療設置標準」中訂立後，衛福部長石崇良宣布兩年緩衝期。針對護理界表示，當時與石崇良開會溝通時，面對緩衝期的意見不同，護理界將提告石崇良瀆職，石崇良回應則說「歡迎告我」；石崇良上午回應，當時的原句是「好，我接受」，澄清並沒有放這種話。記者胡經周／攝影

立法院上周五三讀通過正式立法將三班護病比入法，並於「醫療設置標準」中訂立後，衛福部長石崇良宣布兩年緩衝期。針對護理界表示當時與石崇良開會溝通時，面對緩衝期的意見不同，護理界將提告石崇良瀆職，石崇良回應則說「歡迎告我」；石崇良上午回應，當時的原句是「好，我接受」，澄清並沒有放這種話。

衛福部長石崇良今天至立法院社會福利衛生環境委員會針對總預算進行報告及備詢，會前接受媒體訪問表示，對於傳出有這樣的說法，「我也很錯愕」，「我也不太相信，我會這樣子講」，「我也不會去嗆人，這不是我的風格」，所以特別調出當時的錄音帶，當天是有護理團體代表有提告，因訴訟是民眾的權利，他就說「好，我接受」，這個就是原音。

石崇良 立法院 三班護病比

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