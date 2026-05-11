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影／三班醫護比爭議 護師工會向監察院陳情
立法院會闖關通過「醫療法」修正草案，將三班護病比正式入法，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳因不滿衛福部延後「三班護病比」的實施期限，決定採取法律行動，今天前往監察院前開直播向監察院陳情。
陳玉鳳指控石崇良曾承諾於116年底實施「三班護病比」入法，但衛福部後續決定將實施時程延後或給予醫院、診所方面2年緩衝期，對此護理師工會完全無法接受，控訴石崇良失信、玩弄護理團體，並認為在法規未授權下延後公告，有圖利資方（醫院）與違反病人安全之嫌。隨後陳玉鳳前往監察院遞件陳情，並會向地檢署告發石崇良涉嫌「瀆職」與「圖利」等罪。
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