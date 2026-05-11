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空汙法修正公聽會今下午召開 民團喊話汰煤權交還地方政府

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民團及地方鄉親於記者會指出，2018年「空汙法」修惡以來，中央執政的民進黨8年不主動汰煤，也未曾主動加速減煤。記者李柏澔／攝影
民團及地方鄉親於記者會指出，2018年「空汙法」修惡以來，中央執政的民進黨8年不主動汰煤，也未曾主動加速減煤。記者李柏澔／攝影

空氣汙染防制法」公聽會將於今天下午於立法院舉行，醫團民團工運團體等今早共同召開記者會，質疑2018年「空汙法」修惡以來，中央執政的民進黨8年不主動汰煤，甚至民進黨中央執政已經10年，卻不管控燃煤最毒的苯[a]駢芘（BaP），要求中央放手讓地方汰煤自主，喊話民進黨愛鄉土，應把汰煤權還給地方政府。

國民黨、民眾黨推動「空氣汙染防制法」修法，主張生煤管制權限回歸地方、強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權等，經濟部日前為產業請命，呼籲維持現行「空汙法」制度，避免衝擊國內8000多家業者生計及供電。立法院衛環委會4月29日審查後決議逐條審查前先辦公聽會，聽取各方意見，並擇期再審。公聽會將於今下午14時30分將於立法院舉行。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，民進黨把汰煤權還給地方，包括高雄市長陳其邁執政的高雄市，就能夠停止興達燃煤殺人，但是「空汙法」主管單位的環境部長彭啓明，先前在「空汙法」修正答詢時，屢屢以「空白授權」風險為由否決地方分權的正當性。

葉光芃指出，空氣中苯[a]駢芘（BaP）是國際公認的一級致癌物，燃煤會排放大量BaP，主要存在於煤煙、PM2.5與高汙染燃燒中。研究指出，BaP與肺癌、免疫損傷、腦部發展異常及多種癌症高度相關，更可能傷害男性生殖系統、干擾荷爾蒙、造成DNA損傷，形成跨世代危害，民進黨中央執政10年，卻是燃煤最毒BaP不管控，如此毒害可在台灣為所欲為，令人痛心。

第一屆公共衛生師、台大公共衛生學院流行病與預防醫學所博士尚君璽指出，越來越多媽媽在中壯年就得到嚴重癌症，尤其肺癌近年增加特別明顯，其中約9成不吸菸，越來越多的國際研究都公認空汙已經是人民健康的頭號威脅，在全世界都為低碳而努力的時候，不產煤的台灣政府卻執意逆行倒施，要千里迢迢的進口煤炭、用超過半世紀的機器來發電，造成環境全面的汙染與生態浩劫，健保的黑洞也是由社會大眾埋單。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，「空汙法」修法不應被簡化成中央與地方的權限之爭，也不應該被說成是產業發展與環境保護的對立，真正的問題是人民健康能不能優先？地方政府能不能保護居民？勞工能不能不要再被迫用身體，替錯誤的能源政策與污汙成本買單？

RCA 員工關懷協會理事長杜津珠表示，要用RCA的經驗提醒政府，不要等到受害者出現了、罹病的人變多了、死亡名單變長了才說要補救。

南投縣健康空氣行動聯盟召集人林翠蘭表示，只有第一線的地方政府才能夠感受、體會到在地住民承受燃煤之害的苦與恨，再次點名環境部長彭啓明、經濟部長龔明鑫等，停止繼續燃煤毒害鄉親，表態全立支持在野黨的「空汙法」修法，把汰煤權還給地方。

「空氣汙染防制法」公聽會將於今天下午於立法院舉行，醫團民團工運團體等今早共同召開記者會，要求中央放手讓地方汰煤自主，把汰煤權還給地方政府。記者李柏澔／攝影
「空氣汙染防制法」公聽會將於今天下午於立法院舉行，醫團民團工運團體等今早共同召開記者會，要求中央放手讓地方汰煤自主，把汰煤權還給地方政府。記者李柏澔／攝影

空氣汙染防制法 空氣汙染 經濟部 燃煤機組 電力

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