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三班護病比立即上路恐掀「關床潮」 醫界：兩年緩衝是安全著陸關鍵

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫界籲，兩年緩衝期是「入法安全著陸」的關鍵，避開關床潮與急診壅塞，確保民眾就醫權益與醫療韌性。本報資料照片
醫界籲，兩年緩衝期是「入法安全著陸」的關鍵，避開關床潮與急診壅塞，確保民眾就醫權益與醫療韌性。本報資料照片

立法院日前三讀通過醫療修正案，正式將三班護病比納入法律規範。面對護理界要求「修法即實施」的壓力，台灣醫院協會等七大醫療團體今日發出共同聲明，強調兩年緩衝期並非推託，而是避免醫療體系崩潰的「救命索」。醫界擔憂，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。

共同聲明指出，兩年的緩衝期預計於民國117年5月1日實施，根據醫界盤點，目前全國仍有超過三成的醫療機構尚未達成法定標準，若無緩衝期，屆時急診壅塞將從警訊演變成災難，衝擊癌症手術與急性重症患者的就醫權益。

「醫療管理是精密的系統工程，護理人力無法立刻補位。」醫界團體指出，醫院增補人力需經過招募、媒合及至少三到六個月的「臨床導師」（Preceptor）培訓，才能確保護理人員具備獨立照顧患者的即戰力。兩年緩衝期的存在，是為了讓醫院有空間補足缺口，而非為了湊齊數字讓新手倉促上陣。

三班護病比正式入法，違者最高可處200萬元罰鍰，甚至面臨停業處分。醫界最深層的憂慮在於法律強制力引發的副作用。聲明直言，若因人力不足面臨連續開罰，醫院唯一的保命手段就是「縮減病床」。

目前全台醫學中心與區域醫院的急診待床已相當嚴重，一旦大規模關床，急需手術的癌症、心肌梗塞或中風病患，恐將在急診室無限期等待。此外，大醫院具備強大的「磁吸效應」，若立即實施新制，基層地區醫院將首當其衝面臨招募困難與倒閉危機，導致地方醫療服務斷層，加劇整體醫療網的惡性循環。

針對護理團體的疑慮，醫界承諾緩衝期不等於空窗期。未來兩年將全力投入人才回流、落實臨床訓練，並加速導入「智慧醫療」科技以減輕護理行政負擔，讓護理回歸專業照護。

衛福部已經規畫「護理人力政策整備12項策略計畫」，投入275億元經費用於補助與獎勵。醫界呼籲，預算的落實、獎勵金流向監督以及健保總額的調整均需要時間發揮成效。

「護病比入法應是保障權益的『保護傘』，而非拖垮體系的『最後一根稻草』。」醫界團體呼籲，唯有務實的實施時程，才能達成護理留任、病人安全與民眾就醫權益的三贏願景。兩年緩衝期是為了讓醫療體系能穩健地走向護理留任、病人安全、保障就醫權益的三贏願景。

癌症 立法院

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