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醫療院所裝設監視器 石崇良：公共空間可錄影無須標示

中央社／ 台北11日電
醫療院所公共空間能否裝設監視器，衛福部長石崇良今天說，設於公共區域錄影設備，若非針對特定個人錄影，通常不需額外同意或標示。醫院示意圖。圖／AI生成
醫療院所公共空間能否裝設監視器，衛福部長石崇良今天說，設於公共區域錄影設備，若非針對特定個人錄影，通常不需額外同意或標示。醫院示意圖。圖／AI生成

醫美診所疑涉偷拍持續延燒，出現醫療院所「只要有錄影就是侵犯隱私」疑慮。衛福部長石崇良今天說，設於公共區域錄影設備，若非針對特定個人錄影，通常不需額外同意或標示。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算等，石崇良列席，他在會前接受媒體聯訪被問及，愛爾麗診所板橋店日前被發現煙霧偵測器內疑藏針孔攝影機，事件引發連環效應，包括醫療院所裝設監視器的必要性也受關注。

關於醫療院所公共空間能否裝設監視器，是否需要病患同意，石崇良說，醫療院所隱私訂有相關指引，錄影設備裝設地點以公共區域為主，以確保安全。一般而言，公共空間錄影規定，不需要特別告知或取得同意，例如車站、捷運等地的監視器。

石崇良表示，只要醫療院所裝設監視器不是針對特定個人的錄影，法律上通常不要求額外同意或標示。若是在診療空間進行錄影，必須事先取得病人的知情同意。這次事件後，相關部門會再舉行會議，更明確地要求落實規定。

石崇良指出，針對部分醫美診所不當裝設監視器的案件，地方政府衛生局已經被要求進行盤查轄區醫療院所，已清查到大約有4家左右，這種行為是相當不可取的，因此會採取最嚴厲的處分，依法該停業的就停業。

石崇良說，如果診所涉及偷拍事件屬實，可能違反法律條文，包括醫療法第72條的不當洩露病人資料、同法第108條第6款、第7款涉及防止傷害、妨害風化，以及超收費用未適當處理等，更嚴重者，可能違反個人資料保護法第6條，涉及特種個資的不當蒐集，屬刑事罪。

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