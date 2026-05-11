快訊

聶永真以98萬得標中油logo更改案 董座方振仁：目前暫緩

普利司通輪胎湖口廠爆大量解僱 12輛遊覽車載員工分赴4地協商

吸血放貸年息破2500%！借3萬還到手軟仍欠6萬本票 3惡男遭判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

現代人快樂變難了？醫揭「速效多巴胺」危害 3步驟幫大腦排毒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
現代人滑手機、追短影音成日常，但為什麼娛樂越多，快樂卻越來越難？精神科醫師楊聰財指出，問題可能出在「速效多巴胺」過度刺激大腦。示意圖／聯合報系資料照片
現代人滑手機、追短影音成日常，但為什麼娛樂越多，快樂卻越來越難？精神科醫師楊聰財指出，問題可能出在「速效多巴胺」過度刺激大腦。示意圖／聯合報系資料照片

現代人滑手機、追短影音成日常，但為什麼娛樂越多，快樂卻越來越難？精神科醫師楊聰財指出，問題可能出在「速效多巴胺」過度刺激大腦，讓人逐漸對原本能帶來快樂的事物失去感覺，甚至出現焦慮、失眠、腦霧與情緒低落等問題。

楊聰財表示，多巴胺並非單純的快樂物質，而是負責驅動動機與期待的神經傳導物質。當大腦接收到短影音、社群按讚、高糖食物、遊戲抽卡等高刺激、即時回饋內容時，多巴胺會在短時間大量分泌，大腦也會誤以為這些是「高價值行為」。

楊聰財指出，速效多巴胺具有回饋快、幾乎不需努力、高頻率重複及不可預測等特性，因此特別容易讓人上癮。當大腦長期處於高刺激環境，會逐漸降低多巴胺受體敏感度與分泌量，導致原本能帶來愉悅的閱讀、運動、與人互動等活動，開始變得沒感覺，人也需要更強刺激才能獲得快樂。

楊聰財說，這種現象不只讓人上癮，也容易造成神經疲勞，包括注意力下降、拖延、缺乏熱情、自制力變差，甚至出現快樂感缺失、焦慮與憂鬱。現代人明明生活不差卻不快樂其中一個原因，就是大腦已被訓練成只對高強度刺激有反應，對需要時間累積的「慢回報」失去耐心。

至於哪些行為最容易造成速效多巴胺？楊聰財點名，包括無限滑手機、短影音、網路遊戲、賭博、色情內容與衝動購物；飲食方面則以高糖、高油、高鹽加工食品最常見。

楊聰財強調，真正能讓人長久穩定快樂的，其實是「慢性多巴胺」，例如規律運動、閱讀、深度學習、人際互動與完成小目標等。這類活動雖然回報較慢，但能讓多巴胺穩定上升，也較不容易產生耐受性。

楊聰財也提出「大腦深度排毒」三步驟，包括減少短影音與高糖飲食等速效刺激、接受短暫的無聊期，以及重新建立運動、閱讀與人際互動等慢性獎賞系統，讓大腦重新適應努力後才有回報的節奏。

情緒低落 數位排毒 滑手機 短影音類 網路遊戲 飲食

延伸閱讀

讀家觀點／守護精神自主 莫讓AI代替思考

到底該找心理醫生還是心理師？3分鐘搞清楚你需要心理諮商還是治療

失智症治療新曙光 神經內科醫師：不是「變聰明」 是幫病程慢下來

上班工作晚上捨不得睡「報復性熬夜」增猝死風險 7大過勞症狀不可不知

相關新聞

醫院無紙化…需以手機App掃碼 長者怨就醫障礙

為求環保、無紙化，台大醫院自今年一月起「不主動列印收費單據」，十月一日起不再主動列印檢驗單，需以手機下載專屬Ａｐｐ再掃QR Code，完成各項檢驗。但此新制，引發眾多不太會操作智慧型手機的老年病人抱怨，醫院為了省紙張，而造成就醫障礙。

醫院無紙化／台大醫院10月起不主動提供檢驗單 醫改會：實在有些倉促

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

明起鋒面影響雨掃全台 周三周四雨勢加大防瞬間強降雨

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地轉晴時多雲，北台雲量稍多；各地白天暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

夏月電價來了 平均每戶電費逾千元

儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施，科學園區、百貨旅館業等二點六萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自五月十六日起至十月十五日適用夏月電價，夜尖峰最高每度八點六九元；六月一日起低壓用戶、住宅、小商店等共一千五百多萬用戶進入夏月電價，直到九月卅日止。

凌晨0時59分花蓮萬榮鄉規模4.2地震 最大震度4級

05/11凌晨花蓮萬榮鄉發生芮氏規模4.2地震，深度約19公里，花蓮縣部分地區搖晃明顯，提醒民眾持續關注安全措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。