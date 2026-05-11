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三班護病比時程爭議 石崇良嗆歡迎告我？今澄清僅說「四個字」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
對於護理團體傳出，衛福部長石崇良嗆「歡迎告我」。石崇良今澄清，「我也不會去嗆人，這不是我的風格」，特別調出當時錄音帶，當天是有護理團體代表要提告他，而訴訟是民眾的權利，他就說「好，我接受」，這個就是原音。記者沈能元／攝影
對於護理團體傳出，衛福部長石崇良嗆「歡迎告我」。石崇良今澄清，「我也不會去嗆人，這不是我的風格」，特別調出當時錄音帶，當天是有護理團體代表要提告他，而訴訟是民眾的權利，他就說「好，我接受」，這個就是原音。記者沈能元／攝影

為緩解護理人力持續流失，立法院上周五（5月8日）正式立法將三班護病比入法，並於「醫療設置標準」中訂立。衛福部目前研擬兩年緩衝期，將於117年5月1日上路，引發護理界不滿，要求應於116年12月1日實施。

立法院上周五三讀通過立法後，衛福部長石崇良宣布兩年緩衝期。護理界表示，當時與石崇良開會溝通時，面對緩衝期的意見不同，護理界將提告石崇良瀆職，石崇良回應則說「歡迎告我」。

不過，石崇良今至立法院社會福利衛生環境委員會針對總預算進行報告及備詢，並於會前接受媒體訪問表示，他說，對於傳出有這樣的說法，「我也很錯愕」，「我也不太相信，我會這樣子講」，「我也不會去嗆人，這不是我的風格」，所以特別調出當時的錄音帶，當天是有護理團體代表有提告，因訴訟是民眾的權利，他就說「好，我接受」，這個就是原音。

護師工會顧問陳玉鳳今也將至監察院，提告石崇良瀆職。對於提告一事，石崇良今表示，「我不再回應」。

石崇良說，推動合理的三班護病比，一直是賴清德總統的政見，也是行政院與衛福部一直在努力的方向。因此，113年開始討論護病比後，對於各班如何配置制定相關標準；114年推出護理人力整備12項改革計畫，陸續透過各項護病比獎勵措施或夜班津貼、新手導師等措施及挹注。

石崇良說，護理人力整備12項改革計畫每年共挹注68億元，健保也調整護理費等措施，讓三班護病比順利上路。上周五立法院通過「醫療法修正草案」將三班護病比入法，與衛福部方向是一致，並在「醫療機構設置標準」設置。

但關於正式上路時間，衛福部與護理界有不同看法。石崇良說，每日護病比為適當減輕護理人員壓力，同時考慮醫療體系的穩定發展跟民眾的就醫權利。

石崇良指出，依113年獎勵制度上路後，截至去年下半年各層級醫院已有7成達標，但許多醫院以關床方式因應，特別是中小型的區域醫院、地區醫院。換言之，如果現在立刻實施三班護病比，可能會擴大關床效應，衝擊到民眾就醫權益。

衛福部將採取緩步、逐步、有序的護理人力回流、 留任，讓人力到位。石崇良說，推估大概需要兩年時間，才會定出日出時間是在117年5月1號，期間不會停頓，相關措施都會持續推進。

至於每日護病比將採月平均，石崇良說，113年討論時，由於每個病房的屬性、特性不同，病患嚴重度有重度比較高的，也有比較輕的，所以最後共識以月平均計算，也符合上週五在立法院通過的條文的精神，往後推動時，也會制定查核機制。

石崇良 立法院 三班護病比 護理師

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