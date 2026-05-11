快訊

聶永真以98萬得標中油logo更改案 董座方振仁：目前暫緩

普利司通輪胎湖口廠爆大量解僱 12輛遊覽車載員工分赴4地協商

吸血放貸年息破2500%！借3萬還到手軟仍欠6萬本票 3惡男遭判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

梅雨滯留鋒面來了！明起到周五全台雷陣雨 這3天下最大

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受梅雨滯留鋒面影響，周三至周五天氣最不穩定，各地都要留意陣雨或雷雨。聯合報系資料照片
受梅雨滯留鋒面影響，周三至周五天氣最不穩定，各地都要留意陣雨或雷雨。聯合報系資料照片

出門要帶傘了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，受梅雨滯留鋒面影響，周三至周五天氣最不穩定，各地都要留意陣雨或雷雨

林孝儒指出，今白天起以多雲天氣為主，雲縫間偶有陽光露臉，午後山區有局部短暫陣雨機會。氣溫偏悶熱，北部至東北部高溫約26至28度、低溫約21至25度；中南部高溫約30至34度，局部內陸地區仍有35至36度高溫機會，低溫約23至26度。

林孝儒指出，明日起至周五，台灣附近將逐漸受滯留鋒面影響，大氣不穩定度提高，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，但期間降雨範圍及強度仍有差異。

林孝儒說，預測周二鋒面結構尚不明顯，以中北部至東部降雨機會較高，不過降雨持續時間較短，雨勢相對有限。周三至周五隨西南風增強、水氣增多，加上滯留鋒面在台灣附近擺盪，各地普遍都有陣雨或雷雨機會，將是本周天氣最不穩定時段，西部地區更需留意局部雷雨發展時帶來的短時較大雨勢。

氣溫方面，各地隨雲量增多及降雨略為下滑，但未降雨時感受仍偏悶熱潮濕，北部至花東高溫約24至26度、低溫約20至22度；中南部高溫約26至31度、低溫約22至25度。

林孝儒指出，周末隨鋒面逐漸遠離，環境轉受東風影響，周六各地天氣可望慢慢穩定下來，僅迎風面的東部仍有局部短暫雨；下周日則再轉為偏夏季型天氣，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫 雷雨 梅雨 鋒面 氣象資訊 天氣動態

延伸閱讀

把握明天好天氣！梅雨鋒面來襲「這2天雨勢最猛」 雷雨狂炸中部以北

周二起鋒面+華南雲雨區東移 雨下三天

梅雨滯留鋒面周二報到下三天 周三周四中部以北雨勢大周五換中南部

梅雨滯留鋒面周二報到 粉專揭「一片紫紅」降雨熱區

相關新聞

醫院無紙化…需以手機App掃碼 長者怨就醫障礙

為求環保、無紙化，台大醫院自今年一月起「不主動列印收費單據」，十月一日起不再主動列印檢驗單，需以手機下載專屬Ａｐｐ再掃QR Code，完成各項檢驗。但此新制，引發眾多不太會操作智慧型手機的老年病人抱怨，醫院為了省紙張，而造成就醫障礙。

醫院無紙化／台大醫院10月起不主動提供檢驗單 醫改會：實在有些倉促

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

明起鋒面影響雨掃全台 周三周四雨勢加大防瞬間強降雨

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地轉晴時多雲，北台雲量稍多；各地白天暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

夏月電價來了 平均每戶電費逾千元

儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施，科學園區、百貨旅館業等二點六萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自五月十六日起至十月十五日適用夏月電價，夜尖峰最高每度八點六九元；六月一日起低壓用戶、住宅、小商店等共一千五百多萬用戶進入夏月電價，直到九月卅日止。

凌晨0時59分花蓮萬榮鄉規模4.2地震 最大震度4級

05/11凌晨花蓮萬榮鄉發生芮氏規模4.2地震，深度約19公里，花蓮縣部分地區搖晃明顯，提醒民眾持續關注安全措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。