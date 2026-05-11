梅雨滯留鋒面來了！明起到周五全台雷陣雨 這3天下最大

出門要帶傘了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，受梅雨滯留鋒面影響，周三至周五天氣最不穩定，各地都要留意陣雨或雷雨。

林孝儒指出，今白天起以多雲天氣為主，雲縫間偶有陽光露臉，午後山區有局部短暫陣雨機會。氣溫偏悶熱，北部至東北部高溫約26至28度、低溫約21至25度；中南部高溫約30至34度，局部內陸地區仍有35至36度高溫機會，低溫約23至26度。

林孝儒指出，明日起至周五，台灣附近將逐漸受滯留鋒面影響，大氣不穩定度提高，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，但期間降雨範圍及強度仍有差異。

林孝儒說，預測周二鋒面結構尚不明顯，以中北部至東部降雨機會較高，不過降雨持續時間較短，雨勢相對有限。周三至周五隨西南風增強、水氣增多，加上滯留鋒面在台灣附近擺盪，各地普遍都有陣雨或雷雨機會，將是本周天氣最不穩定時段，西部地區更需留意局部雷雨發展時帶來的短時較大雨勢。

氣溫方面，各地隨雲量增多及降雨略為下滑，但未降雨時感受仍偏悶熱潮濕，北部至花東高溫約24至26度、低溫約20至22度；中南部高溫約26至31度、低溫約22至25度。

林孝儒指出，周末隨鋒面逐漸遠離，環境轉受東風影響，周六各地天氣可望慢慢穩定下來，僅迎風面的東部仍有局部短暫雨；下周日則再轉為偏夏季型天氣，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。