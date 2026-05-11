台電不只換字體！最新帳單「藍轉綠」 民眾傻眼：以為是詐騙

台灣電力公司（簡稱台電）近期更新企業識別系統，除了更換中英文字型與Logo外，最新一期電費帳單的配色也悄悄出現變化。過去長年採用的藍色帳單，如今部分民眾收到的版本已改為綠色，引發網友熱烈討論，不少人直呼「一開始還以為是詐騙」。

有網友發現台電長年採用的藍色帳單，如今部分民眾收到的版本已改為綠色。圖／擷自PTT

有網友在PTT八卦板分享最新一期台電帳單照片，指出除了字型與Logo更新外，整體視覺配色也由藍轉綠，並幽默表示「果然是價值96萬的設計，完美符合甲方的需求」。貼文曝光後迅速掀起熱議，有人批評台電「改綠色就值96萬了」、「整天搞這些」、「這就是台灣價值吧」、「環保的顏色」。

Threads平台上同樣有民眾描述收到綠色帳單的經驗，留言表示「我家也是綠色」、「收到時一臉疑惑」、「店員還問我為什麼是綠色，害我很緊張」、「我也是，我還專程去問GPT」、「我也想說，嗯？！綠色的」。

事實上，台電帳單依照用途不同，會出現多種顏色區分。曾有網友在Threads上說明，藍色通常代表一般繳費通知單，要自行拿去超商或銀行繳費，紅色則為已完成繳費的收據，而粉紅色帳單則多為金融帳戶或信用卡代扣後的繳費憑證，通常代表已扣到款，不用再去繳。