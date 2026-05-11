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腦瘤長在關鍵運動區「清醒開顱」 他樂觀要陪妻看TWICE演唱會

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原醫院副院長張正一指出，這次治療一大特色在於整合職能治療專業，職能治療師李芷安說，四大類測試，包括認知評估、協調度測試、精細動作觀察及肌力測試。圖／豐原醫院提供
豐原醫院副院長張正一指出，這次治療一大特色在於整合職能治療專業，職能治療師李芷安說，四大類測試，包括認知評估、協調度測試、精細動作觀察及肌力測試。圖／豐原醫院提供

一名30多歲男子6年前車禍接受檢查時，意外發現腦部腫瘤並接受手術治療，日前回診檢查時發現腫瘤復發，位置位於左側頂葉運動區，腫瘤雖位於關鍵功能區，患者目前尚未出現明顯手腳無力或動作障礙。衛福部豐原醫院神經外科團隊評估後，決定採用「清醒開顱手術」切除腫瘤，兼顧治療效果與神經功能保留。

患者術後恢復良好，二周後他陪同妻子前往觀賞韓團TWICE演唱會，持續於門診追蹤中。豐原醫院副院長張正一表示，傳統手術在全身麻醉下進行，無法即時確認患者的功能變化，而本案患者腫瘤位於運動功能關鍵區域，若稍有不慎，恐影響患者日後生活品質，因此團隊採用清醒開顱方式，讓患者在手術關鍵階段保持清醒，透過即時互動監測大腦功能，提高手術精準度與安全性。

張正一表示，本次治療另一大特色在於整合職能治療專業，規劃從術前即介入完整評估與規劃，職能治療師李芷安提到，針對患者設計四大類測試，包括認知評估、協調度測試、精細動作觀察及肌力測試，掌握患者在認知反應、語言理解以及動作控制等向度的表現，這些測試結果作為手術規劃依據，也在術中提供即時回饋，協助醫師判斷腫瘤切除範圍與安全界線。

手術過程中，患者依指示做簡單動作與任務，例如手部操作、反應測試與指令執行，由職能治療師即時觀察其知覺與動作變化，確保關鍵功能未受影響；術後持續評估與復健追蹤，建立完整的「術前—術中—術後」連續性照護模式。

張正一提醒，腦瘤患者即使沒有明顯症狀，也應規律追蹤檢查，及早發現變化，對於位於功能區的腫瘤，清醒開顱手術搭配職能治療評估，已成為提升安全性的重要策略，民眾若出現肢體無力、動作不協調或語言異常等症狀，應盡早就醫評估，把握治療時機。

豐原醫院副院長張正一表示，左側頂葉運動區，此區域主要掌管肢體動作、協調性及精細活動能力，腫瘤雖位於關鍵功能區，患者目前尚未出現明顯手腳無力或動作障礙，為後續治療爭取寶貴時機。圖／豐原醫院提供
豐原醫院副院長張正一表示，左側頂葉運動區，此區域主要掌管肢體動作、協調性及精細活動能力，腫瘤雖位於關鍵功能區，患者目前尚未出現明顯手腳無力或動作障礙，為後續治療爭取寶貴時機。圖／豐原醫院提供

衛福部 腫瘤 腦部 手術

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