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梅雨滯留鋒面周二報到 粉專揭「一片紫紅」降雨熱區
又要變天了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，滯留鋒面周二報到，根據歐洲模式未來6天的累積降雨模擬，周二開始有一道鋒面滯留在台灣附近，影響時間可能一路到周五或周六，鋒面影響期間，各地天氣較不穩定容易出現短暫陣雨或雷雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前最新一報模式來看，降雨熱區仍以中部以北、宜蘭、花蓮較為明顯，南部雖有降雨機會，但整體雨量可能較少。此外，滯留鋒面影響期間，天氣變化速度非常快，有時前一刻還出太陽，下一刻突然雷陣雨，如安排戶外活動要特別注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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