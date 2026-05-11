梅雨滯留鋒面周二報到 粉專揭「一片紫紅」降雨熱區

為求環保、無紙化，台大醫院自今年一月起「不主動列印收費單據」，十月一日起不再主動列印檢驗單，需以手機下載專屬Ａｐｐ再掃QR Code，完成各項檢驗。但此新制，引發眾多不太會操作智慧型手機的老年病人抱怨，醫院為了省紙張，而造成就醫障礙。

2026-05-11 00:00