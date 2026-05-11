明起鋒面影響雨掃全台 周三周四雨勢加大防瞬間強降雨

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地轉晴時多雲，北台雲量稍多；各地白天暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

今各地區氣溫如下：北部21至29度、中部21至33度、南部21至36度及東部19至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日、周三梅雨季(5、6月)第3波鋒面在北部附近醞釀、並略向南移，北部、東半部及中部依序轉有局部短暫陣雨。周四鋒面略向北移，但大氣很不穩定、中部以北有局部陣雨或雷雨的機率，周三、四雨勢有逐漸加大的趨勢。周五、六鋒面再南移，結構雖鬆散，但仍有強對流在台灣附近發展。周三起應注意對流胞伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」的影響。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)模擬調整為，下周日至周三(17至20日)鋒面遠離，天氣好轉，下周日午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，下周一至周三晴朗炎熱，午後降雨減少、且偏在山區。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。