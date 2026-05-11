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凌晨0時59分花蓮萬榮鄉規模4.2地震 最大震度4級

聯合新聞網／ 台北訊
圖／中央氣象署
圖／中央氣象署

2026年5月11日凌晨00時59分24秒，花蓮縣萬榮鄉發生一場芮氏規模4.2的有感地震。本次地震震源深度為19.3公里，屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府西南方約36.2公里處，主要影響區域涵蓋花蓮縣及鄰近縣市。

最大震度4級地區:花蓮縣

本次地震最大震度為4級，出現在花蓮縣光復鄉。此震度屬於中震等級，造成房屋劇烈搖晃，一些較重家具及物品可能移位或倒塌，部分民眾醒來尋找避難處。駕駛的汽車及電線明顯搖晃，行人亦感受到明顯震感。面對4級震度，建議民眾保持冷靜，檢查居家安全，並儘速遠離窗戶等易碎設施，必要時尋找堅固家具掩護。睡眠中的人應立即清醒並做好防範措施，避免驚慌行動導致意外。

最大震度2級地區:南投縣

南投縣民眾感受到輕微搖晃，屬輕震狀態。通常此級震度多數人可感受到搖晃，懸掛物輕微晃動，但大致生活活動不受干擾。建議留意政府及相關單位發布的後續通知，對於震後可能發生的餘震保持警覺。

最大震度1級地區:臺中市、臺東縣、雲林縣、彰化縣

上述地區出現微震，多數人在靜止狀態下可能感覺輕微振動。此級震度對日常生活影響不大，提醒民眾注意不要忽視災害警訊，持續做好防震準備。

本次地震雖未造成明顯災害，仍提醒民眾依照防震守則行動，保持警覺並做好應變準備。地震發生時室內應趴下、掩護及穩住，遠離窗戶與危險物品；室外應移至空曠安全處所，避免靠近建築物及易掉落物。駕駛時應保持冷靜，逐步減速。災後請檢查建物及設施安全，聽從官方指示，做好自我保護。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

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