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醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

北市婦幼專責醫院 全國首創兒童長照機構

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北報導
北市婦幼專責醫院將於六月揭牌，產婦從待產、生產到產後觀察，均在同一間分娩室，產婦不需移位。圖／北市聯醫提供
北市婦幼專責醫院將於六月揭牌，產婦從待產、生產到產後觀察，均在同一間分娩室，產婦不需移位。圖／北市聯醫提供

昨天母親節，北市蔣萬安宣布，將北市聯醫婦幼院區打造為「婦幼專責醫院」，六月下旬揭牌，婦產、泌尿及乳房外科等全女醫團隊預計於下半年營運，另設置全國第一座冷鏈配送母乳庫，並成立台灣首間收治兒童的長照機構。

北市聯醫婦幼院區母乳庫於二○○四年成立，捐乳者來自全國，但因無冷鏈設備，配送以雙北居多，迄今每年約四百至五百名捐乳者，每年捐乳量維持四至五百萬毫升，累積逾五千七百人次捐乳，目前每周可產出十一萬毫升合格安全母乳；不限縣市的早產兒和病嬰都可提出申請，超過七千八百人次領乳。

北市衛生局長黃建華表示，母乳庫系統即將全面智慧化管理、升級冷鏈配送，過往母乳運輸會受距離限制，在升級成冷鏈配送後，未來可遠送至離島。

北市聯醫表示，冷鏈配送母乳庫啟用之後，母乳會以負二十度Ｃ保存，效期三個月，八個發送站分別為台大兒童醫院、新光醫院，及外縣市的台北慈濟、林口長庚、台中榮總、中國醫大附醫、中山醫大附醫、童綜合醫院。

「婦幼醫院要有一個規模這麼大的母乳庫，對產婦、新生兒是福音。」台灣兒科醫學會監事李旺祚表示，許多媽媽產後沒有母乳，第一想到就是用配方奶，配方奶不是不好，但更鼓勵喝母乳，初乳有乳鐵蛋白等有助提升新生兒、早產兒免疫力。

至於打造台灣首座全對象兒童長照機構，黃建華表示，北市聯醫婦幼院區去年七月試營運十床兒童長照，受理社會局收容的兒童，服務對象為十八歲以下早產兒、先天性心臟病者、脆弱家庭等，今年希望擴床至二十九床。

市長蔣萬安說，婦幼專責醫院將不只是一間醫院，而是真正從媽媽、女性與孩子的需求出發，量身打造的暖心醫療環境。北市聯醫則表示，婦幼專責醫院屬於「社區型婦幼醫院」，相較於台大兒醫等國內外醫學中心，婦幼醫院把心力投注在醫療與健康促進。

北市婦幼專責醫院設有全國第一座冷鏈配送母乳庫。圖／北市聯醫提供
北市婦幼專責醫院設有全國第一座冷鏈配送母乳庫。圖／北市聯醫提供

北市婦幼專責醫院包含台灣第一間全對象兒童長照機構。圖／北市聯醫提供
北市婦幼專責醫院包含台灣第一間全對象兒童長照機構。圖／北市聯醫提供

長照 北市 母乳 醫院 蔣萬安

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