聽新聞
0:00 / 0:00

夏月電價來了 平均每戶逾千元

聯合報／ 記者江睿智／台北報導
儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施。圖／聯合報系資料照片
儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施。圖／聯合報系資料照片

儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施，科學園區、百貨旅館業等二點六萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自五月十六日起至十月十五日適用夏月電價，夜尖峰最高每度八點六九元；六月一日起低壓用戶、住宅、小商店等共一千五百多萬用戶進入夏月電價，直到九月卅日止。

夏月電價開跑後，以去年一般家庭夏月平均月用電量四一八度試算，夏季月電費將突破千元，達一○八四元，相較非夏月平均月用電量三○八度，月電費六三八元，夏月電費將較非夏月增加四四六元，幅度近七成。

台電指出，夏季民眾開冷氣，使用較多家電，用電量較非夏月多出一一○度，增幅約百分之卅六，加上夏月電價較高，電費才會增加。家庭夏月電費增加，逾七成是因用電量增加所致，不到三成才是夏月電價影響。

工業用電大戶自五月十六日進入夏月電價。台電表示，現行高壓以上電價是自二○二四年十月起適用，以特高壓三段式電價為例，夏月尖峰電價每度八點六九元，將較非夏月電價每度五點○三元高百分之七十二；半尖峰時段，夏月電價調升至每度五點三八元（非夏月為五點○三元）；離峰時段夏月電價每度二點四元（非夏月為二點一八元）。

台電表示，中東戰爭導致國際能源成本波動，屬燃料採購議題，與夏月電價制度並無直接關聯。實施夏月電價是因夏季用電大幅增加，須啟動較高成本機組因應，為反映夏月與非夏月供電成本差異而設計，並以維持全年平均電價不變為前提，調升夏月、同步調降非夏月電價，台電整體電費收入並不因此增加。

電價 電費 台電 用電 供電

延伸閱讀

中東戰事推升發電成本 斯里蘭卡5/11起調漲電價

中油連2月漲天然氣價格 台電5月起每月成本增130億

遠距上班「省錢」是假象？實算隱形成本可能抵銷通勤費

遠距上班「省錢」是假象？實算隱形成本可能抵銷通勤費

相關新聞

把握明天好天氣！梅雨鋒面來襲「這2天雨勢最猛」 雷雨狂炸中部以北

明天各地多雲到晴，但周二起天氣轉趨不穩定，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二至周五受到滯留鋒面影響，其中「周三、周四雨勢最明顯」，中部以北慎防短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，但仍無法解渴中南部水庫，周末鋒面遠離，雨勢才逐漸趨緩。

醫院無紙化／台大醫院10月起不主動提供檢驗單 醫改會：實在有些倉促

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

郵政A7物流園區狂出包 王國材晚間視察估本周步入正軌

中華郵政A7物流園區啟用後數度發生郵件延遲投遞情形，產工今發布聲明要求，管理階層仍須負起整起風暴的所有責任，且不得將延誤的問題以各種形式轉嫁到第一線同仁身上；中華郵政董事長王國材表示，啟用初期設備、人員及系統尚處磨合調整階段，預定本周逐漸步入正軌。

台62線延伸萬里 公路局：依地質探測決定哪裡落墩、哪邊進洞確保安全

台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪東山區延伸到新北萬里，遇山開隧道，跨谷建橋梁，外界憂心施工汙染環境和衝擊生態。公路局表示，目前正遵循環評承諾送審，未來再依測量跟鑽探結果，擬定哪裡落墩，那邊進洞等設計方案，確保工程安全。

衛福部加重打擊兒少性影像犯罪 追訴期擬改20歲後起算

為強化性影像犯罪與兒少性剝削案件的被害人保護，衛福部近日預告修正「性侵害犯罪防治法」與「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文，將兒少性剝削案件的追訴期起算點，改為「自被害人年滿20歲後開始計算」，盼解決許多受害者「長大後才敢說出口，卻早已超過追訴期」的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。