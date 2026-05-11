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夏月電價來了 平均每戶逾千元
儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施，科學園區、百貨旅館業等二點六萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自五月十六日起至十月十五日適用夏月電價，夜尖峰最高每度八點六九元；六月一日起低壓用戶、住宅、小商店等共一千五百多萬用戶進入夏月電價，直到九月卅日止。
夏月電價開跑後，以去年一般家庭夏月平均月用電量四一八度試算，夏季月電費將突破千元，達一○八四元，相較非夏月平均月用電量三○八度，月電費六三八元，夏月電費將較非夏月增加四四六元，幅度近七成。
台電指出，夏季民眾開冷氣，使用較多家電，用電量較非夏月多出一一○度，增幅約百分之卅六，加上夏月電價較高，電費才會增加。家庭夏月電費增加，逾七成是因用電量增加所致，不到三成才是夏月電價影響。
工業用電大戶自五月十六日進入夏月電價。台電表示，現行高壓以上電價是自二○二四年十月起適用，以特高壓三段式電價為例，夏月尖峰電價每度八點六九元，將較非夏月電價每度五點○三元高百分之七十二；半尖峰時段，夏月電價調升至每度五點三八元（非夏月為五點○三元）；離峰時段夏月電價每度二點四元（非夏月為二點一八元）。
台電表示，中東戰爭導致國際能源成本波動，屬燃料採購議題，與夏月電價制度並無直接關聯。實施夏月電價是因夏季用電大幅增加，須啟動較高成本機組因應，為反映夏月與非夏月供電成本差異而設計，並以維持全年平均電價不變為前提，調升夏月、同步調降非夏月電價，台電整體電費收入並不因此增加。
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