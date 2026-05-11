夏月電價來了 平均每戶逾千元

明天各地多雲到晴，但周二起天氣轉趨不穩定，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二至周五受到滯留鋒面影響，其中「周三、周四雨勢最明顯」，中部以北慎防短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，但仍無法解渴中南部水庫，周末鋒面遠離，雨勢才逐漸趨緩。

2026-05-10 19:14