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護病比入法未納精神科 學會反彈

聯合報／ 記者李成蔭廖靜清沈能元／台北報導
立法院日前正式將「三班護病比」納入母法，但中華民國精神衛生護理學會質疑精神科急性病房恐被排除在制度之外。圖／聯合報系資料照片
立法院日前正式將「三班護病比」納入母法，但中華民國精神衛生護理學會質疑精神科急性病房恐被排除在制度之外。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀修正「醫療法」第十二條，正式將「三班護病比」納入母法，然中華民國精神衛生護理學會昨發出嚴正聲明，質疑精神科急性病房恐被排除在制度之外，痛批衛福部「程序不透明」，憂心精神病患照護安全與護理人員勞動權益成為制度漏洞。  

據統計，全台共三十四家精神教學及精神專科醫院（不含綜合醫院精神科）、二九七一急性床，具有執登的精神科護理人員為五八四○人（含醫院、診所），因急性發病個案常有妄想、衝動行為，易自傷傷人，醫護人員承受較高風險，以致夜班護理人力嚴重不足。

衛福部一一三年公告三班護病比時，在附註中以技術性文字註明「不含精神專科醫院與綜合醫院精神科病房」，導致精神科被排除適用，精神衛生護理學會表示，「醫療法」修法後，若後續子法與公告仍沿用當時版本，精神科急性病房也將被排除在制度保障外。

「到底是誰決定排除精神科急性病房？依據是什麼？」精神衛生護理學會理事長劉玟宜強調，衛福部至今沒有人能說清楚，當年學會第一時間即提出抗議，衛福部要求護理界與精神醫學界協調，經兩年協商仍無共識，導致精神科三班護病比尚未正式公告。

衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅說，一一三年公告時，確實未將精神專科病房納入急性一般病房，主因在區域或地區醫院等級精神專科醫院，因夜班護理人力嚴重短缺，院方及護理師對三班護病比有著嚴重的落差，兩年前起多次協調，雙方未達共識。目前擬採獎勵措施，鼓勵醫院達標，不排除兩年後納入設置標準。

三班護病比正式入法，但有兩年緩衝期，護師工會痛批衛福部跳票失信，將赴地檢署告發石崇良瀆職、圖利。對此，國民黨立法院黨團林沛祥表示，這不僅是對民進黨長期踐踏醫護權益的最嚴厲反擊，黨團將強力監督，要求政府立即啟動護病比入法的實質配套，絕不容許用拖延戰術霸凌基層醫護。

國民黨團表示，賴總統選前開支票，選後全跳票，這次延至二○二八年才讓三班醫護比上路，根本為「以拖待變、技術性杯葛」，另要求執政黨停止抹黑護理界，拿出實質配套。

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