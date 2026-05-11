醫院無紙化…醫改會籲多元輔導 因應數位落差

各大醫院急推無紙化，醫改會執行長林雅惠表示，許多多重慢性病長者常跨層級、跨醫院就醫，如果每家醫療院所均有自家Ａｐｐ，對於長者來說，容易產生就醫困境。衛福部及各家醫院應考慮就醫公平性及數位落差等問題，以免引發醫療糾紛。

為淨零減碳，減少紙本收據，各大醫院積極推廣無紙化，台大、三總、北醫、亞東、國泰、雙和、林口長庚等醫學中心門診繳費陸續實施「不主動提供門診醫療收據」措施，如患者需要紙本收據，可主動告知櫃台，再列出單據，整體反應良好。

北醫「iTPass二點○」Ａｐｐ於四月上線，「個人查詢」功能中新增檢驗／檢查等欄位，民眾點選後，即可查詢醫師開立的檢驗及檢查單，無須持有紙本單據，即可掌握個人檢驗資訊。台大同樣宣導「台大ＡＰＰ、就醫好安心」，未來將取代檢驗檢查紙本單據。

林雅惠指出，台大醫院今年一月「不主動提供收據」上路，令人憂心患者很難發現醫療費用是否被超收，目前這問題尚未完全解決，今年十月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，搭配多元輔導方式，讓民眾擁有更自主選擇紙本或不要紙本的權益。

台灣步入超高齡社會，高齡人口愈來愈多，數位能力普遍較差，林雅惠說，台大醫院從十月起不主動開立紙本檢驗檢查單，要求民眾下載醫院Ａｐｐ，勢必造成就醫障礙，理應積極宣導，請志工從旁協助。

林雅惠表示，最近至台大就醫時發現，院方並未積極宣導，只在單據上列印相關告示，以及零星幾處海報。建議院方應多元輔導，如安排志工協助民眾下載Ａｐｐ，針對不同年齡、不同數位落差的民眾，提供不同的個人化服務，而不是蜻蜓點水式宣傳。

「台大醫院為醫界龍頭，其他醫院常參考其作法，或是跟進。」林雅惠說，如果民眾到不同醫院就醫，都需下載各家醫院的Ａｐｐ，對於不少銀髮族來說，如何下載、輸入相關資料，以及操作，都不是件簡單的事情，勢必損及長者就醫權益。

林雅惠指出，為推動環保及永續，醫院追求無紙化是對的方向，但醫院不主動提供收據、檢驗檢查單時，應有妥善規畫及評估，讓民眾有選擇要不要紙本的空間，衛福部做到把關責任，不讓無紙化成為患者看病困擾。