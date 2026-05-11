醫院無紙化 長者怨就醫障礙

為求環保、無紙化，台大醫院自今年一月起「不主動列印收費單據」，十月一日起不再主動列印檢驗單，需以手機下載專屬Ａｐｐ再掃QR Code，完成各項檢驗。但此新制，引發眾多不太會操作智慧型手機的老年病人抱怨，醫院為了省紙張，而造成就醫障礙。

七十多歲彭媽媽罹患心臟疾病，多年來在台大看病領藥，每年接受一次檢查，最近就醫時，在收據上看到院方告示，以後不再列印檢驗單，請患者自行下載Ａｐｐ，以手機掃描QR Code，以便領取檢體容器，及向櫃台報到。

「這對中老年患者來說，根本就是就醫障礙。」彭媽媽說，原本可以自己一個人回診，領藥、做檢查，以後還得請孩子請假，陪同至醫院，或花錢請居服員陪同就醫，增加醫療的難度。

台大醫院長余忠仁表示，一月在本院及所有分院門診施行「不主動列印收費單據」，據統計，截至三月底，就醫民眾索取收據比率降至百分之三十，各分院數據相近。以台大本院為例，第一季門診總病患數近六十四萬人，共減少四十五萬人次列印，約三點七公噸二氧化碳當量，符合預期。

余忠仁說，為了配合收據無紙化，在臨櫃繳費時，同仁會在螢幕秀出「費用明細」，Ａｐｐ亦可查詢醫療費用，門診區設有「收據列印機」，供線上繳費民眾列印收據。實施迄今，病人反應良好，不少患者及家屬讚許台大醫院為環保表率。

由於檢驗驗查單位報到機更新，加上Ａｐｐ改版，台大預計從十月一日起，進入無紙化的第二階段，不主動列印檢查檢驗單據，之後觀察實施成效，希望未來可做到「全面不印出紙本單張」。

為何推廣檢驗單無紙化？台大醫院門診部主任王宗道表示，台大門診積極推動數位化，加上部分年長患者即使拿到紙本，也常弄丟，或看不到應檢驗項目，因此，院方逐步修改電腦版及手機Ａｐｐ介面，整合掛號、檢驗等時間，及健保及自費檢查報告。

王宗道指出，民眾下載「台大ＡＰＰ、就醫好安心」比率逐漸攀升，去年六月約二成，目前已提高至三成三，希望經改進後，簡化作業流程，未來患者只要拿著手機，就可看診、領藥、檢查。初期不會強制下載Ａｐｐ，如果年長者真不會以手機操作，將請志工協助，以避免門診看診混亂。