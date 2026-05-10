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醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

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醫院無紙化／各大醫院推廣無紙化 首波繳費單據 第二階段檢驗檢查單

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

為淨零減碳，減少紙本收據，各大醫院積極推廣無紙化，台大、三總、北醫、亞東、國泰、雙和、林口長庚等醫學中心門診繳費陸續實施「不主動提供門診醫療收據」措施，如果患者需要紙本收據，可主動告知櫃台，再列出單據，整體反應良好。

三總、北醫均從三月起不主動列印門診費用收據，若民眾有紙本收據需求，可於人工櫃台繳費時主動向櫃台人員說明，或選擇具備收據列印功能的自助繳費機繳費。北醫於四月「iTPass二點○」Ａｐｐ上線，「個人查詢」功能中新增檢驗／檢查等欄位，民眾點選後，即可查詢醫師開立的檢驗及檢查單，無須持有紙本單據，即可掌握個人檢驗資訊。

三軍總醫院表示，配合政府環保減碳政策，該院逐步推動無紙化及減紙等相關措施，三月一日起，門診繳費櫃台不再主動列印紙本收據，患者可透過電子化系統完成繳費並直接領藥。建議民眾就診時多多利用行動支付或自動繳費機，減少紙本憑證。

北醫強調，考量民眾的使用習慣，新制上線初期採紙本與Ａｐｐ雙軌並行，後續逐步以數位方式取代紙本單據。另盡量簡化Ａｐｐ操作流程，採直覺式設計，讓使用者「隨看即用、一目了然」，另請第一線工作人員及志工提供說明與引導，協助民眾順利銜接數位服務。

國泰醫院自一一五年五月八日起，不主動提供門診醫療收據，病人如有紙本收據需求，可事先告知櫃檯人員或是利用自助機列印收據。

林口長庚指出，該院每年門診服務約四百萬人次，平均每日門診人次超過一萬人，為求環保、無紙化，且減少患者抱怨，該院採小規模小單位試行，分階段實施，再依回饋意見進行修正改進。一旦遇民眾抱怨，除了志工提供協助，也鼓勵患者及病家直接向櫃台人員表明需要哪些人工服務。

北醫 國泰 台大

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