醫院無紙化／長輩數位落差增就醫隱憂 醫：數位、紙本雙軌並行

台灣步入超高齡社會，六十五歲以上族群占比已逾總人口20%，許多長輩有多重慢性病，造成醫療量能上升，醫療機構為減少醫療紙張，並符合永續發展與社會責任，多朝向無紙化、數位化發展，但長輩存在數位落差，恐增就醫障礙與困難。醫師表示，醫療收據、檢驗單的數位化、紙本應雙軌並行，降低長輩就醫憂鬱。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，年長者年輕時，常犧牲健康打拼事業、照顧家庭，年老後最在意的就是健康，就醫、看病首重安全感、信任感，一旦檢驗檢查單從紙本改為數位化，恐造成安全、信任感消失，確實會引起長者的不安與焦慮，因此在新科技還沒熟悉前，他們寧可相信舊有、熟悉的處理方式。

許正典指出，如果讓長輩一定要用手機查詢看診、檢驗時間，恐出現過度擔心錯過檢查時間，更可能因數位落差與家人爆發衝突，或是家人必須陪同看診的情形，面對長輩的數位落差，家人應多費心，加以協助。

目前長輩多有慢性病需利用慢性處方箋領藥，為避免長輩忘了領藥，因此，也多保留慢性處方箋的紙本領藥單，許正典說，如此能讓長輩享有主導權，以照顧自己的健康，按時服藥，控制病情。

許正典說，檢驗檢查單數位化、紙本應雙軌並行，如許多銀行已有線上轉帳、查詢帳戶等功能，但紙本存摺仍未廢除，或是小學生上課多利用iPad學習，但也未廢除課本，若檢驗單保有紙本能讓長輩看到檢驗單的檢驗日期，且記得回診時間，達到手眼協調、手腦併用，降低失智風險。