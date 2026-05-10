醫院無紙化／台大醫院10月起不主動提供檢驗單 醫改會：實在有些倉促

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

林雅惠說，台灣步入超高齡社會，台大醫院不主動開立紙本檢驗檢查單，並要求民眾下載醫院APP，恐出現長者就醫公平性及數位落差問題，由於長者常有多重慢性病，跨層級、跨醫院就醫相當普遍，也是數位落差最嚴重的族群，台大往後不主動提供紙本檢驗檢查單，現在就應開始宣導。

林雅惠說，近期她到台大醫院就醫發現，院方還沒有開始積極宣導「檢驗檢查單」無紙化議題，建議院方應有多元輔導政策，如安排志工協助民眾下載APP，針對不同年齡、不同數位落差的民眾，提供不同的個人化服務，這應是長期的宣導，而不是只有短期的宣傳政策。

台大醫院的醫療相關政策，往往其他醫院也會參考或跟進。林雅惠說，如此一來，民眾若到不同醫院就醫，未來都要下載各醫院的APP，對於長者來說，更容易出現就醫困境，損及長者就醫權益。

為推動環保及永續，醫院無紙化是對的方向，且一定會擴及至所有醫療機構。林雅惠提醒，醫院不主動提供紙本的收據、檢驗檢查單時，建議應有更多的審慎評估，讓民眾擁有自主的選擇紙本或不要紙本的權益，衛福部也有責任、義務，應加強把關民眾的就醫權益。