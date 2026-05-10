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醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

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醫院無紙化／節能減碳進一步 台大醫院今年10月「不主動提供檢驗單」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院於門診區張貼海報宣導「台大APP、就醫好安心」，呼籲民眾踴躍下載，方便就醫、檢查。圖／讀者提供
台大醫院於門診區張貼海報宣導「台大APP、就醫好安心」，呼籲民眾踴躍下載，方便就醫、檢查。圖／讀者提供

為推動醫療永續及社會責任，台大醫院今年1月起推動「不主動提供收據」政策，為進一步節能減碳，院方預計10月1日起，擴大至不再主動提供紙本「檢驗檢查單」。台大醫院院長余忠仁說，為推動門診數位化，鼓勵到台大醫院就醫者應下載「台大醫院行動服務APP」，可以隨時查看回診及檢查時間，未來還能查看檢驗報告，但若年長者使用或下載APP有困難者，院方不會強迫，仍會提供紙本檢查單據。

台大醫院收據無紙化，於今年1月在本院及所有分院實施，金山分院為3月1日上路。余忠仁說，收據無紙化上路後，病人整體反應良好，經統計，今年1至3月底，本院不主動提供收據後，索取收據比例降至30%，分院數據也相近。以本院第一季門診總病患數近64萬人，共減少45萬人次列印，約3.7公噸二氧化碳當量，符合原先預期。

余忠仁說，為配合收據無紙化，在門診如臨櫃繳費會給予民眾「費用明細」，台大APP也可查詢醫療費用，門診區則設有「收據列印機」供線上繳費民眾列印收據。關於檢驗單無紙化，主要是觀察到許多民眾，包括年長者，即使印紙本也會不小心弄丟，或看不到應檢驗項目，因此，今年10月1日起，為推動門診數位化，及方便民眾利用手機查詢，將不主動列印紙本檢驗檢查單。

台大醫院門診部主任王宗道說，為加速推廣檢驗檢查單無紙化，今年3月起，台大醫院5500人的員工健檢，已全面執行無紙化作業，目前進展順利，大幅減少紙張。余忠仁說，將配合檢驗驗查單位報到機的更新，及醫院APP改版，預計門診於10月1日上路，剛開始會是「不主動列印」為主，之後才會過渡至全面不印出單張。

如今，檢驗單無紙化目前正值宣導期，王宗道說，如去年12月起，門診紙本單張均提供下戴醫院APP的QR code，並說明未來將朝檢驗檢查單無紙化；其次，檢驗檢查流程已可從台大APP｢我的排程｣中，看到所有檢驗檢查項目，點入後也會有QR code可領取檢體容器，並配合以健保卡報到，即可完成流程。

王宗道說，目前下載「台大APP、就醫好安心」的民眾，已從去年6月的2成提高至目前的3成3，且醫院正在修改電腦版及手機APP介面，往後將整合掛號、檢驗時間，以及健保及自費檢查報告，同時也有應該看哪一科、推薦醫師、個人化提醒等功能，預計下半年改版完成。

門診數位化為目前政策重點方向，也是提昇台大APP使用率的重要策略。王宗道說，若是年長者使用或下載APP有困難者，院方也不會強迫，仍會給予紙本的檢驗檢查單，避免造成看診混亂。不過，仍希望可以慢慢改進，「未來靠一支手機就能看診、檢查及了解用藥」。

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