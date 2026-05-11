快訊

何立峰12日將率團赴韓 與美方舉行新一輪中美經貿磋商

醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／雙管齊下 顧好鼻子

聯合報／ 文／巫椏濢（苗栗頭份）

先前有一批客人來訪，看到我猛打噴嚏、擤鼻涕，兩個鼻孔紅通通，不成人樣；當主人的我只能頻頻道歉，說我有過敏體質，尤其鼻子最嚴重，為此我已進4次手術房，還是無法根治。

此番告白，引起客人的關注，6人中有兩人跟我同病相憐，紛紛跟我獻策。一人說：「以前我比妳嚴重，後來靠著每天早晚把臉埋在淡鹽水裡，吸鹽水入鼻腔內，就這樣治好了。」另一人說：「我看妳面色發黃，應該是抵抗力太弱，要多喝強化體質的中藥茶飲，如參類可以顧喉嚨，紅棗、黃耆和黨參可以產生抗體，比較不易感冒，從藥源改善才是治本之道。」

我聽了如獲至寶，姑且來個雙管齊下。洗鼻器我已有市售的，我不需要古法煉鋼把整張臉埋進鹽水裡泡，只要泡杯300㏄鹽水，靠洗鼻器傾注鹽水入鼻腔，前後沖洗5、6次就完成，早晚各1次。

過敏體質的人，抵抗力弱是事實，就從中藥店買回客人介紹的4種藥材，每周熬煮一茶壺約500㏄，當開水喝；若體質太差，每周熬煮兩壺來喝，時間久了，「雙管」相輔相成，都發揮功效。

現在不會打噴嚏和擤鼻涕，也很少感冒，因體質調整好，有如兵強馬壯；鼻腔早晚沖洗，成為極乾淨的「無塵室」，解決了一輩子鼻涕「貢貢流」的慘狀。

延伸閱讀

鼻子不通好崩潰！ 七種「鼻塞緩解方式」網友實測有感

美國來的客人嫌不夠辣！小吃店求「再給一次機會」：一定送醫

【人生好樣的】歐芳礽／張奶奶出院那天

【美學系列．星座系列】蔣勳／水瓶母親

相關新聞

把握明天好天氣！梅雨鋒面來襲「這2天雨勢最猛」 雷雨狂炸中部以北

明天各地多雲到晴，但周二起天氣轉趨不穩定，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二至周五受到滯留鋒面影響，其中「周三、周四雨勢最明顯」，中部以北慎防短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，但仍無法解渴中南部水庫，周末鋒面遠離，雨勢才逐漸趨緩。

醫院無紙化／台大醫院10月起不主動提供檢驗單 醫改會：實在有些倉促

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

郵政A7物流園區狂出包 王國材晚間視察估本周步入正軌

中華郵政A7物流園區啟用後數度發生郵件延遲投遞情形，產工今發布聲明要求，管理階層仍須負起整起風暴的所有責任，且不得將延誤的問題以各種形式轉嫁到第一線同仁身上；中華郵政董事長王國材表示，啟用初期設備、人員及系統尚處磨合調整階段，預定本周逐漸步入正軌。

台62線延伸萬里 公路局：依地質探測決定哪裡落墩、哪邊進洞確保安全

台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪東山區延伸到新北萬里，遇山開隧道，跨谷建橋梁，外界憂心施工汙染環境和衝擊生態。公路局表示，目前正遵循環評承諾送審，未來再依測量跟鑽探結果，擬定哪裡落墩，那邊進洞等設計方案，確保工程安全。

衛福部加重打擊兒少性影像犯罪 追訴期擬改20歲後起算

為強化性影像犯罪與兒少性剝削案件的被害人保護，衛福部近日預告修正「性侵害犯罪防治法」與「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文，將兒少性剝削案件的追訴期起算點，改為「自被害人年滿20歲後開始計算」，盼解決許多受害者「長大後才敢說出口，卻早已超過追訴期」的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。