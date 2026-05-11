健康你我他／雙管齊下 顧好鼻子

先前有一批客人來訪，看到我猛打噴嚏、擤鼻涕，兩個鼻孔紅通通，不成人樣；當主人的我只能頻頻道歉，說我有過敏體質，尤其鼻子最嚴重，為此我已進4次手術房，還是無法根治。

此番告白，引起客人的關注，6人中有兩人跟我同病相憐，紛紛跟我獻策。一人說：「以前我比妳嚴重，後來靠著每天早晚把臉埋在淡鹽水裡，吸鹽水入鼻腔內，就這樣治好了。」另一人說：「我看妳面色發黃，應該是抵抗力太弱，要多喝強化體質的中藥茶飲，如參類可以顧喉嚨，紅棗、黃耆和黨參可以產生抗體，比較不易感冒，從藥源改善才是治本之道。」

我聽了如獲至寶，姑且來個雙管齊下。洗鼻器我已有市售的，我不需要古法煉鋼把整張臉埋進鹽水裡泡，只要泡杯300㏄鹽水，靠洗鼻器傾注鹽水入鼻腔，前後沖洗5、6次就完成，早晚各1次。

過敏體質的人，抵抗力弱是事實，就從中藥店買回客人介紹的4種藥材，每周熬煮一茶壺約500㏄，當開水喝；若體質太差，每周熬煮兩壺來喝，時間久了，「雙管」相輔相成，都發揮功效。

現在不會打噴嚏和擤鼻涕，也很少感冒，因體質調整好，有如兵強馬壯；鼻腔早晚沖洗，成為極乾淨的「無塵室」，解決了一輩子鼻涕「貢貢流」的慘狀。