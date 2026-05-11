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慈濟一甲子 證嚴法師期勉善念延續

聯合報／ 記者王思慧林敬家賴香珊謝進盛游振昇／連線報導
副總統蕭美琴(右)受邀參加慈濟六十周年慶，與高齡90歲慈濟創辦人證嚴法師溫馨互動。圖／慈濟基金會提供
副總統蕭美琴(右)受邀參加慈濟六十周年慶，與高齡90歲慈濟創辦人證嚴法師溫馨互動。圖／慈濟基金會提供

慈濟創立一甲子，昨在花蓮靜思堂等地辦六十周年大會，副總統蕭美琴受邀出席，來自海內外慈濟志工、各界宗教代表齊聚一堂。蕭美琴說，政府推社會防衛韌性，慈濟是關鍵夥伴，更是台灣暖實力最溫暖的名片。久未露面的高齡90歲慈濟創辦人證嚴法師，她期勉慈濟人持續秉持初心，讓善念延續。

每年5月第2個周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一，今年正值慈濟創立一甲子，不只在花蓮，台中、台南、南投、彰化等地都舉辦浴佛典禮。台南市長黃偉哲感謝慈濟多年來陪伴台南走過風災、震災及疫情等艱困時刻，持續為社會注入溫暖與希望。南投活動吸引逾3千人參與，志工及民眾在大草皮上排列萬眾一心圖騰，空拍場面壯觀。

慈濟昨在花蓮靜思堂辦「慈濟六十周年大會」。慈濟志業主管演繹「無量義經」，隨後播放「從五毛錢到國際ＮＧO」影片，帶領大眾回顧慈濟自花蓮起步，從竹筒歲月累積點滴善念，逐步發展為國際人道救援組織的歷程；大會也安排蕭美琴、麥格塞塞獎基金會董事Ms.Emily A.Abrera、明光法師致詞。

蕭美琴感性提到，60年來慈濟秉持人道關懷的精神，深深影響台灣社會，將這份善與愛推展到世界各個角落，更讓大愛跨越宗教、種族與國界。蕭指出，台灣是一個充滿韌性的島嶼，而這份韌性，很大一部分來自民間力量，目前政府正在積極推動「全社會防衛韌性」，國家安全與穩定不能只靠政府，更需要全社會的準備與參與。

蕭美琴說，慈濟無論是平時的防災訓練、民生物資的籌措與調度，還是災難發生時第一時間的收容安置與身心靈的陪伴，強大組織力與動員力，是台灣社會防衛韌性最深厚、也是最安定的基礎，是台灣走向世界重要的一扇窗，更是展現台灣暖實力最溫暖的名片。

蕭美琴向證嚴法師以及全世界慈濟人致上敬意，肯定慈濟帶動全球善的循環，讓愛與希望持續流轉。

慈濟創辦人證嚴法師開示，期勉慈濟人持續秉持初心，讓善念不斷延續，將慈悲化為行動，在動盪不安的世界中，成為安定人心力量。

慈濟於1966年4月14日在花蓮成立，走過一甲子，從30位家庭主婦每天省下5毛錢的「竹筒歲月」開始，從花蓮、台灣，到139個國家地區的人道足跡，在慈善、醫療、教育、人文等領域深耕。

慈濟 蕭美琴 黃偉哲

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