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醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

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健康主題館／藥駕增事故風險 開車前有些藥不能吃

聯合報／ 陳姚瑾／台北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師
部分藥物會影響視力或中樞神經系統，進而增加交通事故風險。圖／123RF
部分藥物會影響視力或中樞神經系統，進而增加交通事故風險。圖／123RF

衛福部統計，113年國人十大死因排行，事故傷害位居第7名， 以運輸事故死亡人數最多占42.3％，除了酒駕外，藥駕與毒駕也是造成交通事故的重要因素。部分藥物會影響視力或中樞神經系統，使人產生嗜睡、注意力不集中、反應變慢或視力模糊等情形，進而增加交通事故風險。

若出現嗜睡、注意力不集中、反應能力下降、視力障礙應停止駕駛，尤其在藥物治療期間不要飲酒及自行更改藥物劑量，長期服藥者新增藥物前應諮詢醫師或藥師。若發現疑似藥駕行為，例如行車路線不穩或突然轉向、行駛速度異常緩慢、無故停車或煞車、對交通號誌反應遲鈍，應保持安全距離並通報警方。

交通安全藥物4級

●0級（綠色）：無風險

此類藥物通常不影響駕駛能力，可正常開車上路。

●1級（黃色）：請小心

風險較低，一般不會影響駕駛，但須注意個人體質差異。如出現不適症狀則不宜開車。

常見藥物：

部分降血壓藥：可能出現姿勢性低血壓、頭暈。

止痛藥：可能頭昏眼花、較易疲憊。

部分止咳或感冒藥：容易嗜睡、頭暈或手腳無力。

●2級（橙色）：應非常小心

此類藥物可能影響駕駛能力，建議在駕駛前先諮詢醫師或藥師評估。

常見藥物：

部分抗憂鬱藥：可能造成意識模糊。

抗癲癇藥：鎮靜、昏昏欲睡。

抗巴金森病藥物：鎮靜和行為障礙。

部分降血糖藥物：可能造成低血糖，進而頭暈、疲憊、冒冷汗。

麻醉劑：感覺及運動障礙。

解痙藥：視覺調節以及行為的障礙。

●3級（紅色）：高風險

此類藥物對駕駛能力影響明顯，服用後不應駕駛車輛。

常見藥物：

安眠藥及Z-drugs：會誘導睡眠，導致嗜睡、睏倦感，禁止吃藥後駕駛。若第2天仍有睡意，可能影響白天駕駛操作能力。

麻醉劑：全身麻醉後，建議至少在手術當天不要開車。駕駛能力恢復需由醫師評估。

部分抗焦慮藥（如苯二氮平類）：容易睏倦、視動協調及反應能力下降。

部分抗精神病藥：容易導致明顯鎮靜、視力模糊或有行為障礙、認知功能惡化。

散瞳劑：可能導致視力模糊、畏光。

眼用軟膏：有可能導致視力模糊。

部分肌肉鬆弛劑：可能會導致視力障礙、肌肉無力、頭暈和某些心血管影響（心律不整、高血壓、暈厥）。

用藥安全5大核心能力

1 說清楚：清楚表達自己的症狀、病史及目前使用的藥品。

2 看明白：了解藥品名稱、用途、使用方式、副作用及注意事項。

3 用正確：依照正確時間與方式服藥，通常以溫開水服用，不建議搭配茶、咖啡或果汁。

4 愛自己：了解自身健康狀況，主動管理用藥與健康。

5 交朋友：與醫師及藥師保持良好溝通，遇到問題即時詢問。

衛福部

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