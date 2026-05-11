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醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

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健康名人堂／健保的「信心」與醫院的「中心」

聯合報／ 施壽全／安寧照顧基金會董事長、馬偕紀念醫院前院長

雖然科學告訴我們，思考與行為都是從「腦」啟動，但長久以來，眾人都情願歸源於「心」。因為心會跳動，快快慢慢，才顯得是有生命、有感情的呈現。英語系國家也用「heart」來取代「brain」。

心的用詞，有正面積極的，包括費心、盡心、熱心、真心、傾心、掏心等，也有負面消極的，例如偏心、傷心、痛心、忍心、寒心、死心等等。習慣了以「心」來表達，感受就相對比較「貼心」。上面的詞，把「心」改成「腦」，可能會讓人覺得很「惡心」吧。

民眾對健保2個信心不足

對事情覺得有把握，我們總是說有「信心」。對健保來說，則長久以來，一直存在著兩個「信心不足」的問題。

一是基層診所與社區醫院，其實一直都有德術兼備的好醫師，但民眾習慣上大醫院，迷信大廟中才有高僧，過度依賴高科技檢查，似乎對基層與社區「信心不足」，導致轉診的上轉與下轉出現落差，使分級醫療的推動難以落實。

二是民眾對學名藥信心不足。我們不能否認，台灣新藥的開發能力還有很大的提升空間，但一些仍然常用的老藥或專利過期的學名藥，台廠製藥的品質其實不錯，但信心不足，可能因為心理作用而影響療效。

以上狀況必須重新教育民眾，才能改善信心不足的問題，但看起來並不容易。

「心」也有「最重要」的意思，例如核心。圓有圓心，三角形有五心，包括重心、內心、外心、垂心與旁心等，雖然位置不同，但都有很特別或關鍵的意思。

「中心」一詞，則有功能與結構上的兩層意義。中心在功能上，通常也是強調最重要的意思，譬如說，以全人為「中心」的醫學教學。從前的醫療以醫師為中心，漸漸的大家能夠謙卑自省而達成共識，病人的醫療或照顧需求，才是最重要的目標，所以形成今天的主流醫療，就是以「病人為中心」。

「中心」氾濫有些只是噱頭

將某種特殊的工作或業務，集中在某處，「一站式」提升效率與品質，該處就常被稱為中心，例如「癌症中心」、「智財管理中心」與「影像醫學中心」等。

「中心」通常不是醫院組織上的剛性部門，往往只是任務編組，但為要凸顯業務的重要性，就以中心稱之。有些中心確實相當重要，有些則不然，但中心看在外人眼裡，可能讓人「肅然起敬」，其實內行人都曉得，一家醫院到處都是「中心」，只是噱頭，所做的事與其他醫院的正規單位並無不同。

「中心」氾濫，引發一些笑話。有位病人被送到某醫院急診室，因為病人很多，招呼到他已比較慢而引發抱怨。護理長聞訊趕來安撫。

護理長：「恭喜您！」

病人：「有什麼好恭喜的？」

護理長：「恭喜您，我們這家醫院是以病人為中心的醫院，而您現在所在的位置，剛好就是我們醫院整體範圍的中心！」

健保 生命

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