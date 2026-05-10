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郵政A7物流園區狂出包 王國材晚間視察估本周步入正軌

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政斥資逾200億元，在桃園龜山打造A7郵政智慧物流園區。圖／交通部提供
中華郵政斥資逾200億元，在桃園龜山打造A7郵政智慧物流園區。圖／交通部提供

中華郵政A7物流園區啟用後數度發生郵件延遲投遞情形，產工今發布聲明要求，管理階層仍須負起整起風暴的所有責任，且不得將延誤的問題以各種形式轉嫁到第一線同仁身上；中華郵政董事長王國材表示，啟用初期設備、人員及系統尚處磨合調整階段，預定本周逐漸步入正軌。

中華郵政斥資逾200億元打造A7物流園區卻數度發生郵件延遲投遞情形，4月7日試營運期間卻爆人力調度不佳、自動化設備失靈、郵件處理嚴重塞車等問題；5月4日全面啟用後，5月6日再爆出郵件包裹出現嚴重延遲，甚至有民眾在社群發文指出，「寄一封掛號，1個禮拜都還沒寄到，一查才聽櫃檯說A7癱瘓」。

中華郵政產業工會今發聲明指出，從試營運出包至迄今已有1個月，如今風暴越演越烈，主管機關交通部及管理階層應負起全責，且不得將延誤的問題以各種形式轉嫁到第一線同仁身上。

另產工也強調，若確認屬實有強迫員工縮短休息時間、違反意願強迫加班、加黑班、違法超時、苛扣加班費、禁休等狀況，機ㄤ報請勞工局進行勞檢。

針對A7物流園區不斷爆出郵件延遲投遞情況，中華郵政董事長王國材今晚率總經理江瑞堂、郵務處長柯清長至A7慰勉工作同仁辛勞，並聽取該作業中心主任田裕竭說明目前郵件處理情形。

王國材表示，A7物流中心於今年5月4日正式啟用，由於新場域、新設備及新作業流程同步上線，啟用初期設備、人員及系統尚處磨合調整階段，致部分郵件處理及封發作業時間較平日延長，造成部分包裹、掛號郵件處理及投遞時效受到影響。

王國材強調，經由積極處理，A7物流園區在不斷優化自動化設備功能、現場SOP及增加人員投入下，已大幅提升處理郵件效率，預計本周開始可以逐步回復正常作業。

視察晴間，王國材也指出，第一線工作同仁非常辛苦，要求相關主管同仁務必注意同仁身心狀態，並給予適當的關懷；新的自動化設備啟用需要時間磨合，為維持郵務服務品質，感謝這段時間總公司各級主管、A7全體同仁的全力投入，也感謝各局同仁共體時艱自發前往幫忙。

另外，王國材也感謝中華郵政企業工會林榮州理事長、勞工董事、分會理事長給予許多正面的建議，強調將持續優化A7作業，提供民眾最佳的用郵服務。

董事長王國材（右三）今晚率隊視察、慰問物流園處理中心同仁，並預計本周起逐步恢復正常作業。圖／中華郵政提供
董事長王國材（右三）今晚率隊視察、慰問物流園處理中心同仁，並預計本周起逐步恢復正常作業。圖／中華郵政提供

董事長王國材（右二）今晚率隊視察、慰問物流園處理中心同仁，並預計本周起逐步恢復正常作業。圖／中華郵政提供
董事長王國材（右二）今晚率隊視察、慰問物流園處理中心同仁，並預計本周起逐步恢復正常作業。圖／中華郵政提供

中華郵政 王國材

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