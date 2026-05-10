淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

新北警表示，淡江大橋採汽機車分流設計，設有汽車快車道、機車專用道及慢車與人行步道。淡水端由中正路二段及沙崙路口上橋，八里端可由台61線或挖子尾匝道進入，提醒用路人依標誌、標線行駛，避免誤闖車道。通車初期，警方將於兩端重要路口加強交通疏導。

因應假日觀光車潮，警方同步規劃大貨車分時段管制措施。淡水端往八里方向，沙崙匝道採全日管制，另於假日12時至21時管制濱海匝道及中正路二段51巷，大貨車改行台2乙線；八里端往淡水方向，假日12時至21時管制台61線銜接淡江大橋及忠孝路匝道，大貨車改行台15線及關渡大橋。

警方提醒，淡江大橋屬快速公路，違規行駛或違停依道交條例第33條處3000元以上、6000元以下罰款，並嚴禁於橋上停車拍照或逗留。