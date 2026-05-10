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衛福部加重打擊兒少性影像犯罪 追訴期擬改20歲後起算

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部近期預告修正「性侵害犯罪防治法」與「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文，追訴期擬改20歲後起算。示意圖。圖/AI生成
衛福部近期預告修正「性侵害犯罪防治法」與「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文，追訴期擬改20歲後起算。示意圖。圖/AI生成

為強化性影像犯罪與兒少性剝削案件的被害人保護，衛福部近日預告修正「性侵害犯罪防治法」與「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文，將兒少性剝削案件的追訴期起算點，改為「自被害人年滿20歲後開始計算」，盼解決許多受害者「長大後才敢說出口，卻早已超過追訴期」的困境。

衛福部保護司司長郭彩蓉表示，這次修法是比照刑法近期修正方向，希望讓遭受性侵害或性影像犯罪的兒少，被害權益獲得更完整保障。相關修法草案已於5月8日正式預告，預告期由一般60天縮短為30天，外界解讀政府有意加速推動法案上路。

郭彩蓉指出，過去確實出現不少案例，受害人在成年後才理解自己童年遭遇屬於性侵害或性剝削，甚至因加害人是熟人、親屬或具有權勢關係者，導致受害人長期不敢揭露，但等到終於鼓起勇氣提告時，卻發現案件早已超過法律追訴期。

郭彩蓉舉例，若原本某罪的追訴期為6年，過去可能從被害當下開始計算，若15歲受害，21歲即失效。修法後，改為20歲才起算，等於可延長至26歲前提出告訴。

除了追訴期修正，另一重點則是將「兒少性剝削防制條例」中針對違法性影像的「即時限制接取」、「主動巡查」等機制，同步納入「性侵害犯罪防治法」，成人性影像犯罪案件也適用相同處理機制。

目前兒少性影像、性侵害性影像案件，網路平台接獲通知後，須於24小時內移除下架。一般成人性私密影像則須於72小時內處理。若逾期未處理，主管機關可依法裁罰。郭彩蓉說，未來行政機關通知平台業者移除違法內容時，可直接以電子郵件等電子方式送達，並將相關程序從施行細則提升至母法位階，以強化法律效力。

另外，若網站涉及重大犯罪情節、危害有急迫性，或根本無法聯繫平台業者，主管機關可不經通知程序，直接進行「限制接取」或封網處理。郭彩蓉說，若某網站整站皆為偷拍、散布違法性影像內容，而非僅單一頁面違規，政府可直接封鎖網站，而網站曾遭封鎖卻「換網址復活」，也能立即再次限制接取。

針對外界關注網路交友平台是否也納入規範，郭彩蓉表示，只要涉及引誘兒少拍攝、散布性影像等行為，不論是在實體或網路平台發生，都適用相關規範。有關加害人輔導教育、身心治療、查訪等規定，也整合移列至「性侵害犯罪防治法」，讓地方衛政與司法單位執法時，能適用同一套法律架構，減少法規分散問題。

郭彩蓉強調，這次修法草案前期已歷經多次跨部會討論，內容方向已有高度共識，因此將預告期縮短為30天，希望加速法制作業。不過後續仍須經法規會、行政院及立法院審議，實際上路時間仍待後續程序完成。

衛福部 修法 性侵

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