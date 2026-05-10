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醫美診所監視器令人深感焦慮 醫：美容者出現身心三大症狀須速就醫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發診間裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。本報資料照片
連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發診間裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。本報資料照片

國內知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出系統性偷拍事件，各縣市衛生局大規模稽查所轄醫美診所，查出多家診所裝設類似煙霧偵測器的「監視器」，引發全民恐慌。台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，目前已有進行醫美的民眾來到診間，對於醫美診所的監視器「深感焦慮」，代表此氣氛已在社會蔓延。

許正典指出，許多尋求醫美療程的民眾，多半對自己的外表十分在意，甚至有種焦慮感，原本醫美是讓自己變美，是一件輕鬆的事，如今卻要擔心監視器，憂心自己的隱私被暴露，心情更加焦慮，演變成人跟人的不信任，更影響身心健康。

「一旦出現三大症狀，應提高警覺。」許正典表示，首先是受到監視器的影響，導致出現睡不著、吃不下等生理變化，其次是心理上的恐懼、焦慮不安、憂鬱、憤怒及瘋狂購物等自律失調症狀，甚至步入醫美診所開始查看「哪裡有監視器」，或與診所人員發生爭執等。第三是減少人際關係，排斥與親朋好友接觸。

許正典說，醫療機構裝設監視器事件後，許多民眾與診所諜對諜、態勢緊張、極度不信任，這並不是大家樂見的，當出現三大症狀應盡速就醫，呼籲醫療機構應誠實告知病人，包括監視器位置、拍攝角度，及在什麽情形下錄音、錄影，病人如果同意，也就是自己負責，在被充分告知下，病人心理上也可以有所調適。

許正典說，目前醫院診間不可裝設監視器，因此當為病患診療時，一定要有護理師在場，避免往後發生醫療糾紛時，也可以有人解釋當時的情形，否則醫師「跳到黃河也洗不清」，在診療空間，醫病雙方仍應互相尊重，降低互相不信任的情形。

醫美 監視器 愛爾麗

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