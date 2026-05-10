醫美診所監視器爭議頻傳 醫：監視應把握三大原則 籲衛福部訂指引

國內知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出系統性偷拍事件，各縣市衛生局大規模稽查所轄醫美診所，查出多家診所裝設類似煙霧偵測器的「監視器」，引發全民恐慌。台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事王昭欽說，醫療機構裝設監視器應把握三大原則，包括掌握比例原則、需告知同意及不可超過授權範圍外使用，但治療室、更衣室、廁所等私密空間，應無設置的必要性。

王昭欽說，醫療機構裝設監視器，主要是保障機構與醫美民眾的安全，常裝設在掛號處、走廊等公共空間，裝設在掛號處是為防範不明人士前來鬧事，而走廊、大廳等公共開放空間則是為了醫美民眾的安全性，但確實有部分院所在治療室裝設監視器，不過拍攝方向是往出入口方向，目的是確保貴重醫材的財務安全，避免遭到竊賊。

王昭欽認為，醫療機構裝監視器應掌握三個原則，第一、掌握比例原則，可以在公共空間裝設，確保機構與求診民眾的安全。第二、需告知同意，若在治療室等私密空間裝設監視器，應先告知並取得同意，如有「錄影中、請微笑」，或「本場所有錄影、錄音設備，若同意再行掛號」等標示。第三、不可外流，超過授權範圍外使用。

王昭欽說，現在民眾常認為，醫美診所有錄影就不行，這應多加釐清，只要符合三原則需求，且在保障醫護人員安全下，應可以裝設，但治療室等私密空間應沒有符合此三原則，看不出裝設的必要，建議衛福部應設置統一的裝設監視器執行方針，減少醫病認定的落差。

至於，有民眾為自保也在診間錄音、錄影。王昭欽說，基於醫病雙方彼此的尊重，民眾錄音、錄影前應與醫師先做好溝通，取得醫師的同意，避免影響醫病關係和諧。