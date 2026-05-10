把握明天好天氣！梅雨鋒面來襲「這2天雨勢最猛」 雷雨狂炸中部以北

明天各地多雲到晴，但周二起天氣轉趨不穩定，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二至周五受到滯留鋒面影響，其中「周三、周四雨勢最明顯」，中部以北慎防短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，但仍無法解渴中南部水庫，周末鋒面遠離，雨勢才逐漸趨緩。

曾昭誠說，明（11日）環境為偏東風，各地為多雲到晴的好天氣，僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴天氣，但午後各地山區仍有局部雷陣雨。

周二至周五（12至15日）受到滯留鋒面影響，各地天氣轉趨不穩定。周二（12日）中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭、花蓮有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有局部雷陣雨。

周三、周四（13、14日）降雨情況最為顯著，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

周五（15日）雨區將逐漸往中南部移動，其他地區也有降雨機率。但是否能解渴中南部水庫？曾昭誠表示，這波鋒面讓台灣各地都有降雨機率，但因西南風強度還不是很強，目前觀察僅周三、周四中部以北雨勢較大，若要徹底解決旱象問題，需等後續一波波鋒面報到才能解決缺水問題。

周六、周日（16、17日）鋒面遠離，環境風場再度轉為偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部、各地山區午後仍有局部雷陣雨。

溫度部分，曾昭誠指出，明天各地高溫普遍可達30度，南部可達33度；周二至周五受到滯留鋒面影響，北部、宜蘭白天高溫略降到25至27度，其他地區也有些微影響，高溫降到28至30度，各地低溫則約20至23度。