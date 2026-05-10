集結嘻哈女力 She Vibes音樂日6月登場

集結女性之力，文總今天宣布將於6月舉辦「She Vibes嬉哈音樂日」，邀請獲金曲獎最佳新人獎肯定的壞特、入圍金音獎最佳嘻哈歌曲獎的楊舒雅等女性歌手接力開唱。

文化總會今天透過新聞稿表示，發起這場音樂日，不只是為了讓女性站上舞台，而是打造一個女性創作者為主題的主場，讓他們自在說話、盡情表達，不必被框架，也不被標籤所侷限

壞特表示，過去在男性主導的環境下成長，很多時候是被壓抑、無法發聲的，因此去年底籌辦個人專場時，特別安排以女性為主的樂手、嘉賓等演出編制，「這次終於有機會辦一個完完全全屬於女生的活動，不論是演出者，或是工作人員，都希望是女生一起來參與。」

選秀節目「大嘻哈時代2」選手Majin此次也將參與演出，她興奮直呼，「我覺得會有魔法發生」，並表示將帶上樂團編制精心呈現舞台，自己當初就是被嘻哈歌手葛仲珊深深影響，希望能透過這次活動，帶給台下想做音樂的小女生們一樣的希望。

演出陣容還包含7LING、芮鯊RapShark、Forty顏世琳，以及新生代嘻哈女聲翊庭、Yosebe悠希比等人，將透過各自風格與語彙，展現當代女性在嘻哈文化中的多元樣貌與創作能量。

此外，長期推動月經平權的社團法人全球小紅帽協會也將出攤力挺嘻哈女聲，在場館廁所內規劃免費提供生理用品。創辦人林薇表示，很高興能和這麼多優秀的女性創作者一起參與這次活動，讓性別議題不只停留在討論，更能在現場被實踐與感受。

活動票券已於iNDIEVOX正式開賣，She Vibes嬉哈音樂日預計6月14日在The Wall Live House登場。