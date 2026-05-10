快訊

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋將通車 這行為最高開罰6000

把握明天好天氣！梅雨鋒面來襲「這2天雨勢最猛」 雷雨狂炸中部以北

中職／悍將球團史第一人！范國宸700安達陣 下一人等李宗賢

聽新聞
0:00 / 0:00

集結嘻哈女力 She Vibes音樂日6月登場

中央社／ 台北10日電

集結女性之力，文總今天宣布將於6月舉辦「She Vibes嬉哈音樂日」，邀請獲金曲獎最佳新人獎肯定的壞特、入圍金音獎最佳嘻哈歌曲獎的楊舒雅等女性歌手接力開唱。

文化總會今天透過新聞稿表示，發起這場音樂日，不只是為了讓女性站上舞台，而是打造一個女性創作者為主題的主場，讓他們自在說話、盡情表達，不必被框架，也不被標籤所侷限

壞特表示，過去在男性主導的環境下成長，很多時候是被壓抑、無法發聲的，因此去年底籌辦個人專場時，特別安排以女性為主的樂手、嘉賓等演出編制，「這次終於有機會辦一個完完全全屬於女生的活動，不論是演出者，或是工作人員，都希望是女生一起來參與。」

選秀節目「大嘻哈時代2」選手Majin此次也將參與演出，她興奮直呼，「我覺得會有魔法發生」，並表示將帶上樂團編制精心呈現舞台，自己當初就是被嘻哈歌手葛仲珊深深影響，希望能透過這次活動，帶給台下想做音樂的小女生們一樣的希望。

演出陣容還包含7LING、芮鯊RapShark、Forty顏世琳，以及新生代嘻哈女聲翊庭、Yosebe悠希比等人，將透過各自風格與語彙，展現當代女性在嘻哈文化中的多元樣貌與創作能量。

此外，長期推動月經平權的社團法人全球小紅帽協會也將出攤力挺嘻哈女聲，在場館廁所內規劃免費提供生理用品。創辦人林薇表示，很高興能和這麼多優秀的女性創作者一起參與這次活動，讓性別議題不只停留在討論，更能在現場被實踐與感受。

活動票券已於iNDIEVOX正式開賣，She Vibes嬉哈音樂日預計6月14日在The Wall Live House登場。

金曲獎 文化總會 文總

延伸閱讀

從稚嫩到自信開唱 中正國小歌唱活動成最暖母親節前奏

「紙享爵士 Just Jazz」開唱 多組音樂人齊聚中興文創園區點亮藝文能量

【櫻桃小丸子原作40週年】特展 暨小丸子5月8日生日快閃掀熱潮 全通路預售正式啟動

從K-pop唱進世界盃！Lisa確定登「2026世足開幕演出」驚喜合體凱蒂佩芮 全球粉絲嗨翻：歷史級舞台

相關新聞

把握明天好天氣！梅雨鋒面來襲「這2天雨勢最猛」 雷雨狂炸中部以北

明天各地多雲到晴，但周二起天氣轉趨不穩定，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二至周五受到滯留鋒面影響，其中「周三、周四雨勢最明顯」，中部以北慎防短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，但仍無法解渴中南部水庫，周末鋒面遠離，雨勢才逐漸趨緩。

全台失智症破35萬人！她失智照護25年 練就「366招」守護長輩尊嚴

國內失智人口已突破35萬大關，推估2050年將會攀升至80萬人，照護需求也愈來愈沉重。在第一線失智照護現場工作多年，有25年照顧經驗的資深照服員劉玉蘭分享，失智症照護第一線的核心在於以「人」為本，配合長輩的狀態隨時調整照顧方式，即使是同一種失智類型，在不同人身上表現也不同。

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

日本料理點素食不一定健康 醫揭「4大地雷」：血糖完全煞不住

醫師王姿允近日在臉書分享自身血糖監測經驗，透露日前到一家高級日本料理店用餐時，特地點了少見的素食套餐，沒想到餐後血糖竟飆出「史上最高值」，甚至比她過去吃法式米其林料理或飯店下午茶Buffet時還高，讓她相當意外，也直呼「素食不一定比較健康」。

台62線延伸萬里 公路局：依地質探測決定哪裡落墩、哪邊進洞確保安全

台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪東山區延伸到新北萬里，遇山開隧道，跨谷建橋梁，外界憂心施工汙染環境和衝擊生態。公路局表示，目前正遵循環評承諾送審，未來再依測量跟鑽探結果，擬定哪裡落墩，那邊進洞等設計方案，確保工程安全。

衛福部加重打擊兒少性影像犯罪 追訴期擬改20歲後起算

為強化性影像犯罪與兒少性剝削案件的被害人保護，衛福部近日預告修正「性侵害犯罪防治法」與「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文，將兒少性剝削案件的追訴期起算點，改為「自被害人年滿20歲後開始計算」，盼解決許多受害者「長大後才敢說出口，卻早已超過追訴期」的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。