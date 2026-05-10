全台失智症破35萬人！她失智照護25年 練就「366招」守護長輩尊嚴

國內失智人口已突破35萬大關，推估2050年將會攀升至80萬人，照護需求也愈來愈沉重。在第一線失智照護現場工作多年，有25年照顧經驗的資深照服員劉玉蘭分享，失智症照護第一線的核心在於以「人」為本，配合長輩的狀態隨時調整照顧方式，即使是同一種失智類型，在不同人身上表現也不同。

「失智照顧沒有標準答案，一年365天，可能就有超過365種狀況要面對。」聖若瑟失智老人養護中心組長說，自己早已練出「第366招」，而這多出來的一招，其實就是「讓長輩安心的能力」，化解可能出現的情緒波動、妄想、日夜顛倒、重複詢問甚至攻擊行為等挑戰。

劉玉蘭是聖若瑟失智老人養護中心創立初期便加入的元老級照服員，回憶當年投入照護工作時，家人其實曾擔心又反對，認為照顧失智長者壓力極大、工作辛苦，但因為喜歡與長輩互動，也相信自己適合這份工作，因此一路堅持至今。

失智長者雖然可能逐漸忘記家人姓名，甚至認不得眼前的人，但依然能感受到對方帶來的溫暖、陪伴和熟悉感。「也許有一天，他不記得妳叫什麼名字，但他會記得，妳曾經溫柔地陪伴過他。」這也是劉玉蘭25年來始終沒有離開照護現場的重要原因。

長年陪伴下，照服員與長者之間，也建立如家人般的深厚感情。劉玉蘭說，一位張奶奶總把她當成自己的女兒，只要幾天沒見到面，就會不斷詢問：「妳去哪裡了？」有一次颱風天，她開玩笑說：「我今天不能回家了。」奶奶回應：「不然妳住我家好了，我有地方給妳睡。」彼此在陪伴中已成為家人。

天主教失智老人基金會處長王寶英表示，失智照護不同於一般照顧工作，除了生活照料，更需要高度專業判斷、溝通能力與情緒支持技巧。尤其失智長者行為與情緒變化大，照服員必須從細微觀察中，即時調整應對方式，第一線照顧人力是支撐長照體系最重要的一股力量。

王寶英說，聖若瑟失智老人養護中心多年來為維持穩定營運，每年都需對外募款上千萬元經費，基金會除持續提供失智家庭支持，也積極投入照顧人才培育，希望吸引更多年輕世代投入長照與失智照護工作。