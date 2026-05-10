快訊

「天降米奇」民眾驚嚇險踩中 北市將聯合稽查誠品生活南西店

新北女消防收氣墊...噁男猛拍臀部出言「屁股好翹」消防局報警提告

產後護理之家也傳偷拍…網爆料「媽媽都在房裡按摩」 北市回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

全台失智症破35萬人！她失智照護25年 練就「366招」守護長輩尊嚴

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
資深照顧服務員劉玉蘭（左）用愛同理與愛，成為長者最溫柔的依靠。圖片提供／天主教失智老人基金會
資深照顧服務員劉玉蘭（左）用愛同理與愛，成為長者最溫柔的依靠。圖片提供／天主教失智老人基金會

國內失智人口已突破35萬大關，推估2050年將會攀升至80萬人，照護需求也愈來愈沉重。在第一線失智照護現場工作多年，有25年照顧經驗的資深照服員劉玉蘭分享，失智症照護第一線的核心在於以「人」為本，配合長輩的狀態隨時調整照顧方式，即使是同一種失智類型，在不同人身上表現也不同。

「失智照顧沒有標準答案，一年365天，可能就有超過365種狀況要面對。」聖若瑟失智老人養護中心組長說，自己早已練出「第366招」，而這多出來的一招，其實就是「讓長輩安心的能力」，化解可能出現的情緒波動、妄想、日夜顛倒、重複詢問甚至攻擊行為等挑戰。

劉玉蘭是聖若瑟失智老人養護中心創立初期便加入的元老級照服員，回憶當年投入照護工作時，家人其實曾擔心又反對，認為照顧失智長者壓力極大、工作辛苦，但因為喜歡與長輩互動，也相信自己適合這份工作，因此一路堅持至今。

失智長者雖然可能逐漸忘記家人姓名，甚至認不得眼前的人，但依然能感受到對方帶來的溫暖、陪伴和熟悉感。「也許有一天，他不記得妳叫什麼名字，但他會記得，妳曾經溫柔地陪伴過他。」這也是劉玉蘭25年來始終沒有離開照護現場的重要原因。

長年陪伴下，照服員與長者之間，也建立如家人般的深厚感情。劉玉蘭說，一位張奶奶總把她當成自己的女兒，只要幾天沒見到面，就會不斷詢問：「妳去哪裡了？」有一次颱風天，她開玩笑說：「我今天不能回家了。」奶奶回應：「不然妳住我家好了，我有地方給妳睡。」彼此在陪伴中已成為家人。

天主教失智老人基金會處長王寶英表示，失智照護不同於一般照顧工作，除了生活照料，更需要高度專業判斷、溝通能力與情緒支持技巧。尤其失智長者行為與情緒變化大，照服員必須從細微觀察中，即時調整應對方式，第一線照顧人力是支撐長照體系最重要的一股力量。

王寶英說，聖若瑟失智老人養護中心多年來為維持穩定營運，每年都需對外募款上千萬元經費，基金會除持續提供失智家庭支持，也積極投入照顧人才培育，希望吸引更多年輕世代投入長照與失智照護工作。

照服員 失智症

延伸閱讀

失智長者想回去被需要的時光 失智共融香草溫馨陪伴計畫

面臨父母長照問題…還被迫聽主管們抱怨工作和家庭 職業婦女精神崩潰

教保員離職至少2個月才補得到人 民團籲提升薪資、設督導職位強化專業

教保員離職 補人至少等2個月

相關新聞

全台失智症破35萬人！她失智照護25年 練就「366招」守護長輩尊嚴

國內失智人口已突破35萬大關，推估2050年將會攀升至80萬人，照護需求也愈來愈沉重。在第一線失智照護現場工作多年，有25年照顧經驗的資深照服員劉玉蘭分享，失智症照護第一線的核心在於以「人」為本，配合長輩的狀態隨時調整照顧方式，即使是同一種失智類型，在不同人身上表現也不同。

日本料理點素食不一定健康 醫揭「4大地雷」：血糖完全煞不住

醫師王姿允近日在臉書分享自身血糖監測經驗，透露日前到一家高級日本料理店用餐時，特地點了少見的素食套餐，沒想到餐後血糖竟飆出「史上最高值」，甚至比她過去吃法式米其林料理或飯店下午茶Buffet時還高，讓她相當意外，也直呼「素食不一定比較健康」。

台62線延伸萬里 公路局：依地質探測決定哪裡落墩、哪邊進洞確保安全

台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪東山區延伸到新北萬里，遇山開隧道，跨谷建橋梁，外界憂心施工汙染環境和衝擊生態。公路局表示，目前正遵循環評承諾送審，未來再依測量跟鑽探結果，擬定哪裡落墩，那邊進洞等設計方案，確保工程安全。

年輕非本錢！24歲女「血糖高到測不到」終身洗腎 護理師示警：別再硬撐

加護病房護理師林婷昨日在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」分享，一名24歲女子因長期熬夜、天天吃宵夜與大量攝取含糖飲料，最終引發嚴重糖尿病酸中毒，甚至得面臨終身洗腎，引發網友震驚。

台62線開隧道接高架橋延伸至萬里 金山人苦等中 公路局：一步一步來

台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區延伸至新北市萬里，解決基金公路塞車問題。新北金山民眾盼再延伸到金山，公路局今天表示，延伸萬里通車後的效益，應可外溢到金山段，效益值提高後，工程評估會更具可行性。

醫美診所涉偷拍案延燒 醫提遵守「3原則」可有條件使用

醫美診所疑涉偷拍持續延燒。台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事王昭欽認為，醫療院所裝監視器遵守比例原則、知情權、授權範圍內使...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。