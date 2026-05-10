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台62線延伸萬里 公路局：依地質探測決定哪裡落墩、哪邊進洞確保安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
公路局推動台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區，延伸至新北市萬里路段工程，解決基金公路塞車問題。記者邱瑞杰／攝影
公路局推動台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區，延伸至新北市萬里路段工程，解決基金公路塞車問題。記者邱瑞杰／攝影

台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪東山區延伸到新北萬里，遇山開隧道，跨谷建橋梁，外界憂心施工汙染環境和衝擊生態。公路局表示，目前正遵循環評承諾送審，未來再依測量跟鑽探結果，擬定哪裡落墩，那邊進洞等設計方案，確保工程安全。

台62線從指標2公里處基隆瑪陵山區，再往西延伸到新北萬里區景美路（基金公路），全線6.2公里由總長2.8公里隧道和總長3.4公里高架橋梁銜接。公路局提出的綜合規畫期末報告、環境影響評估，預計分於今年6月、8月間送審。

公路局3月下旬在瑪陵地區舉辦說明會，15日另在萬里地區舉辦說明會。在瑪陵的說明會中，出席人士大都支持台62線延伸工程，期待早日完工通車。

基隆市議員鄭愷玲說，這幾年、1、2、3路實在塞得太嚴重了，台62線延伸到萬里是緩解大武崙地區交通最好的方式，在地民眾普遍期待早日完工通車。

萬瑞快速道路從瑪陵延伸到萬里，可望解決基金公路塞車問題，但是車潮減少，會不會也造成沿線商家的生意受影響？鄭愷玲認為，現在假日常塞車，也更難停車，車太多反而是禍害，基金公路商家其實是受害者，大家都不希望店門口大塞車。

基隆市議員鄭文婷認為，台62線延伸萬里不只能帶動萬里觀光，更能解決安樂區塞車危機，只是建設的代價不能由在地居民承受。瑪陵地區擁有全基隆最棒的水質與農產品，政府主管單位必須負起全責，全力做好揚塵控管等環境保護工作。

鄭文婷說，路開到哪裡，繁榮就該帶到哪裡。政府不能只會埋頭做工程，必須有配套措施，讓地方產業跟著交通建設一起起飛，讓居民的生活真正得到改變。瑪陵民眾最在乎的是路通了以後，家鄉會變成什麼樣子？絕不接受工程完工後，只留下廢土與被汙染的水源，變成一個被汙染、被遺忘的角落。

公路局北區公路新建工程分局副分局長陳文信表示，工程建設都會進行環境監測，環境影響評估說明書送環境部審查時，專家學不管就水源等環境，或是動植物等生態的影響，希望施工階段有那些措施意見，公路局都會納入，變成設計階段的環境承諾事項，約束廠商必須按照承諾事項去做。

針對民眾的一些環境的疑慮，那其實在這個個審查過程中，我們也有監測，那經過專家的審查之後，就可以一些民眾的一些疑慮，就可以拿到環境的承諾裡面，到設計階段讓未來廠商去遵守，減少汙染，減少危害，請民眾放心。

台62線從瑪陵延伸到萬里，沿線山區多為環境敏感地區，包含地質條件脆弱、易發生災害的潛在風險區域，以及溪流發生災害警戒範圍的土石流潛勢區，外界也關注工程安全。

陳文信說，台62線延伸萬里工程綜合規畫階段會畫定路廊，等到設計階段會再做更精細的地質鑽探跟測量，會把地質資料都探查清楚，再依地質條件擬定工法，決定哪裡要落墩，那邊要進洞，確保工程安全。

公路局推動台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區，延伸至新北市萬里路段工程，解決基金公路塞車問題。記者邱瑞杰／攝影
公路局推動台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區，延伸至新北市萬里路段工程，解決基金公路塞車問題。記者邱瑞杰／攝影

萬里 基隆 新北

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