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北市婦幼專責醫院推兒童長照 台大兒醫邀合作建立兒童醫療網

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市婦幼專責醫院將有台灣第一間全對象兒童長照機構。圖／北市聯醫提供
北市婦幼專責醫院將有台灣第一間全對象兒童長照機構。圖／北市聯醫提供

北市婦幼專責醫院亮點包含全女醫團隊、台灣第一間全對象兒童長照機構、全國第一座冷鏈配送母乳庫。台大兒童醫院院長、台灣兒科醫學會監事李旺祚今提及，台大兒童醫院要建立兒童醫療網，去年起與北市聯醫2院區合作，台灣兒童長照的落實就從北市兩醫院的合作開始。

李旺祚說，「婦幼醫院有一個規模這麼大的母乳庫，對於產婦、新生兒是福音。」台大兒童醫院也有母乳庫，提供嬰兒室、嬰兒加護病房使用。不過，媽媽們產後沒母乳時，第一個想到是用配方奶，配方奶不是不好，但更鼓勵喝母乳，初乳裡有乳鐵蛋白等營養，有助於提升新生兒、早產兒免疫力等各方面。

李旺祚直言，許多媽媽對於母乳庫沒有太多了解，會擔心「母乳庫到底安不安全？」他認為，必須透過中央與地方政府、各醫療院所的兒科和婦產科醫師大力宣傳母乳庫的優勢與重要性，透過專業醫療人員在產前和產後的分享，媽媽們會更加信任，不只鼓勵多給孩子喝母乳，若有多餘母乳也可捐贈給更多需要的寶寶使用。

聯醫表示，目前母乳庫提供捐乳媽媽保冷袋及無菌母乳收集袋，並舉辦針對捐乳媽媽的活動，邀請捐乳者回娘家，婦幼院區也提供捐乳者健康檢查，回饋捐乳媽媽的愛心。

兒童長照部分，李旺祚說，台大兒童醫院去年開始推動健康台灣深耕計畫，要建立一個涵蓋11家醫療院所的兒童醫療網，不只與台大金山分院合作，也要向外擴展，透過學術交流、臨床訓練等方式，提升各家醫院醫護人員的照顧能力。

李旺祚表示，首要合作對象是鄰近台大兒童醫院的北市聯醫，經與總院長王智弘討論，先從設有兒童長照床位的婦幼院區、仁愛院區開始，迄今執行超過半年。兒童患者經在台大兒童醫院治療後出院，可轉至婦幼院區獲得專業長照服務，台大兒童醫院物理治療師、長照專長等兒童復健人才也會提供專業協助。

他也提到，台大兒童醫院希望提供遠距諮詢，協助婦幼院區醫療團隊處理臨床問題，目前仍待北市衛生局同意，台灣兒童長照的落實就從台北市、台大兒童醫院跟聯醫婦幼醫院的合作開始。

女醫團隊部分，李旺祚認為，不少女性求診者信賴女性醫護人員服務，台灣女性醫師的醫學訓練表現優異、人才濟濟，聯醫婦幼院區兒科也有許多優秀女醫師，婦幼專責醫院女醫師團隊會是一大特色，相信民眾樂觀其成。

不過，女醫師團隊、兒童長照機構需要不少專業醫護人力、特殊教育背景人才。台北市衛生局長黃建華表示，聯醫對於護理師、醫護人員有一定保障，包含各項福利，北市府希望可以把人留下，也讓新人進來，大家一起努力。

聯醫表示，北市婦幼專責醫院的獨到之處，在於它是一家「社區型的婦幼醫院」。相較於台大兒醫、新加坡KKH等國內外醫學中心專注於尖端醫療與精密次專科，婦幼院區把心力投注在醫療與健康促進工作，同時補足後段缺口，設立大台北第一間兒童住宿型長照機構「童羽之家」。國內目前少有以「婦幼＋公衛」為核心定位的同型醫院，婦幼專責醫院兼具醫院的醫療專業與公衛部門的社區延伸。

北市聯醫婦幼院區母乳庫2004年成立，迄今累積逾5700人次捐乳，超過7800人次領乳，捐乳量累積8200多萬毫升，目前每周可處理產出11萬毫升合格安全的母乳。圖／北市聯醫提供
北市聯醫婦幼院區母乳庫2004年成立，迄今累積逾5700人次捐乳，超過7800人次領乳，捐乳量累積8200多萬毫升，目前每周可處理產出11萬毫升合格安全的母乳。圖／北市聯醫提供

北市婦幼專責醫院將有台灣第一間全對象兒童長照機構。圖／北市聯醫提供
北市婦幼專責醫院將有台灣第一間全對象兒童長照機構。圖／北市聯醫提供

北市婦幼專責醫院設有全國第一座冷鏈配送母乳庫。圖／北市聯醫提供
北市婦幼專責醫院設有全國第一座冷鏈配送母乳庫。圖／北市聯醫提供

台北市婦幼專責醫院下月揭牌，亮點包含全國第一座冷鏈配送母乳庫。圖／北市聯醫提供
台北市婦幼專責醫院下月揭牌，亮點包含全國第一座冷鏈配送母乳庫。圖／北市聯醫提供

台北市立聯合醫院婦幼院區。本報系資料照。
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