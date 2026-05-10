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失智症治療新曙光 神經內科醫師：不是「變聰明」 是幫病程慢下來

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
自2025年起，台灣正式核准兩款針對阿茲海默症病因的新藥：侖卡奈單抗（Leqembi）與多奈單抗（Kisunla），象徵失智症治療正式從「改善症狀」跨入「清除病因」的新紀元。示意圖。圖／AI生成
自2025年起，台灣正式核准兩款針對阿茲海默症病因的新藥：侖卡奈單抗（Leqembi）與多奈單抗（Kisunla），象徵失智症治療正式從「改善症狀」跨入「清除病因」的新紀元。示意圖。圖／AI生成

自2025年起，台灣正式核准兩款針對阿茲海默症病因的新藥：侖卡奈單抗（Leqembi）與多奈單抗（Kisunla），象徵失智症治療正式從「改善症狀」跨入「清除病因」的新紀元。國泰醫院神經內科主治醫師廖品雯表示，其治療機制是從根源延緩退化，就像是「拆除大腦中的違章建築」，希望減少神經細胞持續受損。

不過，許多民眾對新藥仍有不少誤解，廖品雯指出，「是不是症狀愈嚴重愈需要打針？」是最常被諮詢的問題之一，事實剛好相反。這類藥物最適合的對象，是處於早期阿茲海默症、甚至僅有輕度認知障礙（MCI）的患者。若疾病已進展到中重度，腦神經細胞受損過多，治療效果將大打折扣。

許多人也期待用藥後記憶力能迅速恢復，廖品雯強調，這類藥物的核心目標不是「變聰明」、「恢復記憶」，而是延緩退化。使用藥物後，病人未必會突然變得記憶清晰，但能夠把目前的生活能力維持更久，宛如為早期患者按下病情的「暫停鍵」。

廖品雯說，新藥雖帶來希望，但並非毫無風險，使用初期易有水腫、出血等副作用，就是俗稱「ARIA」的類澱粉蛋白相關影像異常，可能出現腦水腫或微小腦出血。不過，多數患者其實沒有明顯症狀，通常是在定期MRI追蹤時才被發現，若及早監測，大多只需暫停用藥或調整治療，就能逐漸恢復。

廖品雯提醒，是否帶有APOEε4基因，與副作用風險高度相關，因此治療前通常會建議接受基因檢測，再依個人風險調整追蹤頻率與治療策略。另一個病患與家屬最在意的問題，則是「是不是要打一輩子？」目前的新型單株抗體治療並非終身用藥，而是採取「達標後可停藥」的概念。

進入療程後，醫療團隊會透過影像檢查監測腦內類澱粉蛋白清除狀況，若已達治療目標，經評估後即可停藥。廖品雯表示，目前研究發現，即使斑塊已被清除，未來仍可能再度緩慢堆積，因此全球醫界仍持續研究「何時需要重新治療」以及最佳追蹤策略。

兩款阿茲海默症新藥是專為「早期」患者設計，以維持生活品質為核心目標。廖品雯分享，一名72歲女性患者被診斷為極輕度認知障礙，接受治療近半年後，雖然短期記憶未明顯進步，但生活仍能自理，甚至還與家人前往歐洲與日本旅遊，體力與精神狀況維持良好。

廖品雯強調，新藥並非人人適用，治療前仍需經過神經科醫師完整評估，包括影像檢查、基因檢測及身體狀況評估，治療期間也需規律追蹤MRI安全性。失智徵兆有跡可循，若家中長輩開始出現健忘、重複問話、迷路或判斷力下降等警訊，應及早就醫，把握黃金治療時機。

阿茲海默症 失智症

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