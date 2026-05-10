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北市婦幼專責醫院6月揭牌 兩大全國第一亮點曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫在婦幼院區打造北市婦幼專責醫院，預計6月下旬揭牌，包含台灣第一間全對象兒童長照機構。圖／北市聯醫提供
北市聯醫在婦幼院區打造北市婦幼專責醫院，預計6月下旬揭牌，包含台灣第一間全對象兒童長照機構。圖／北市聯醫提供

北市聯醫在婦幼院區打造北市婦幼專責醫院，預計6月下旬揭牌，市長蔣萬安強調，這不只是一間醫院，而是真正從媽媽、女性與孩子的需求出發，量身打造的暖心醫療環境。聯醫說，四大亮點包含全國第一座冷鏈配送母乳庫、台灣首間全對象兒童長照機構等。

婦幼院區母乳庫2004年成立，捐乳者來自全台，但地區性考量，以雙北居多，迄今每年400至500位捐乳，每年捐乳量穩定維持400萬至500萬毫升；受惠者不限縣市的早產兒和病嬰都可以提出申請。迄今累積逾5700人次捐乳，超過7800人次領乳，捐乳量累積8200多萬毫升，目前每周可處理產出11萬毫升合格安全的母乳。

衛生局長黃建華表示，今年母乳庫系統全面智慧化管理、升級冷鏈配送。母乳過往無法冷鏈運輸，距離會受到限制，今年升級成冷鏈配送，甚至可以送遠至離島。

聯醫說，全國第一座冷鏈配送母乳庫的母乳皆為-20℃保存，效期為3個月；8個發送站包含北市的台大兒童醫院、新光醫院，以及外縣市的台北慈濟、林口長庚、台中榮總、中國醫大附醫、中山醫大附醫、童綜合醫院。目前冷鏈運送為北北基桃範圍內的4個發送站，每月15至20箱，1箱24瓶、1瓶120毫升，視發送站的需求調整。

二是溫馨的家庭化分娩室。聯醫說，從待產、生產、產後觀察都在同一個房間當中，生產時多功能分娩床可即刻從病床變成產台，產婦不需移位，家人也可全程陪同、參與生產的過程。另待產與生產都在同一空間，產婦可直接從待產床移動到水池中分娩。

黃建華說，亮點之一是「六師共照」整合照護，母嬰由醫師、助產師、心理諮商師、護理師等醫事人員照顧，提供產前到產程、產後心理諮商的服務。再者是水中分娩室，水溫可調節新生兒體溫、產婦也有支撐較舒服；除了自然產、剖腹產，水中分娩也提供產婦選擇。

三為台灣第一間全對象兒童長照機構。對照目前高雄市飛象家園只收社會局收容的有身心症小朋友，北市婦幼專責醫院除了受理社會局收容的兒童，黃建華說，服務對象為18歲以下的早產兒、先天性心臟病者、脆弱家庭等，去年7月試營運10床，今年目標預計擴床至29床，仍須配合護理人力。

四是全女醫團隊、專屬女性的「好醫門診」預計下半年營運，包含婦產科、泌尿科、精神科、皮膚科、乳房外科與家醫科的女醫師，針對青少年女生、婦女、高齡婦女等族群，提供檢查、諮詢等門診服務。

黃建華說，有些女性患者個人偏好選擇女醫師，婦幼專責醫院提供女醫師服務，也讓她們更安心，他也強調此非貶低男醫師專業，而是提供多一些選擇。 

北市婦幼專責醫院設有全國第一座冷鏈配送母乳庫。圖／北市聯醫提供
北市婦幼專責醫院設有全國第一座冷鏈配送母乳庫。圖／北市聯醫提供

北市婦幼專責醫院預計6月下旬揭牌，包含台灣第一間全對象兒童長照機構。圖／北市聯醫提供
北市婦幼專責醫院預計6月下旬揭牌，包含台灣第一間全對象兒童長照機構。圖／北市聯醫提供

北市婦幼專責醫院將於6月揭牌，設有溫馨的家庭化分娩室。圖／北市聯醫提供
北市婦幼專責醫院將於6月揭牌，設有溫馨的家庭化分娩室。圖／北市聯醫提供

北市婦幼專責醫院將提供產婦可水中分娩的選擇。 圖／北市聯醫提供
北市婦幼專責醫院將提供產婦可水中分娩的選擇。 圖／北市聯醫提供

雙北 蔣萬安 母乳

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