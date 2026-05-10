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醫美診所涉偷拍案延燒 醫提遵守「3原則」可有條件使用

中央社／ 台北10日電
醫美診所疑涉偷拍持續延燒。台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事王昭欽認為，醫療院所裝監視器遵守比例原則、知情權、授權範圍內使用等3原則，保障人身與昂貴醫材安全必要性。 醫院示意圖。圖／AI生成
醫美診所疑涉偷拍持續延燒。台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事王昭欽認為，醫療院所裝監視器遵守比例原則、知情權、授權範圍內使用等3原則，保障人身與昂貴醫材安全必要性。 醫院示意圖。圖／AI生成

醫美診所疑涉偷拍持續延燒。台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事王昭欽認為，醫療院所裝監視器遵守比例原則、知情權、授權範圍內使用等3原則，保障人身與昂貴醫材安全必要性。

愛爾麗診所板橋店日前被發現偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影機，事件引發連環效應，包括醫療院所裝設監視器的必要性也受關注。王昭欽今天接受媒體聯訪表示，醫療院所設置錄影監視器，並不限於醫美診所或特定科別，主要目的是保障醫院端與患者端的安全。

王昭欽說，一般而言，醫療院所內的監視器多設置於開放公共空間，如掛號處或走廊，以防範非醫療需求人士鬧事，或有患者在公共空間失足等，並維護公共安全。若醫療室內設置攝影機，通常是朝向外部拍攝，目的在於保障貴重醫療器材與財物安全，而非拍攝患者治療過程。

王昭欽強調，涉及隱私的空間，如治療室、更衣室、廁所等，原則上不會設置錄影設備，更不可能進行拍攝。近期知名醫美集團事件仍有待檢調進一步釐清，但正常情況下，醫療院所並不會拍攝治療過程。

針對醫療院所錄影或錄音行為，他指出應遵守3項原則，第1點是比例原則，錄影目的應限於院所自保、維護公共安全或保障財物安全等必要範圍；第2點為知情權原則，民眾應被明確告知，如診所會在入口標示「錄音中，請保持微笑」，或註明診所設有錄影錄音設備，同意後再掛號。

第3點則是不得超出授權範圍使用，錄影資料若原本僅作安全用途，卻外流或被使用於非醫療、非必要目的，即屬超出合法使用範圍。王昭欽說，尤其像除毛等屬於密閉式治療空間的情況，若依上述3大原則檢視，通常並不符合錄影的必要性。

民眾現在對於「只要有錄影就是侵犯隱私」的疑慮，王昭欽表示，事實上，醫療院所錄影設備是用於保障公共空間、患者、醫護人員及醫療器材的安全，呼籲主管機關儘速制定統一的醫療院所錄影執行指引，避免認定標準不一致。

醫美 監視器 媒體

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