日本料理點素食不一定健康 醫揭「4大地雷」：血糖完全煞不住

醫師王姿允近日在臉書分享自身血糖監測經驗，透露日前到一家高級日本料理店用餐時，特地點了少見的素食套餐，沒想到餐後血糖竟飆出「史上最高值」，甚至比她過去吃法式米其林料理或飯店下午茶Buffet時還高，讓她相當意外，也直呼「素食不一定比較健康」。

她分析，當天餐點雖主打蔬食，但附餐白桃汽水甜度相當高，升糖效果驚人，加上餐點多為炸蔬菜天婦羅、勾芡蔬菜、烏龍麵及烤麻糬等精緻碳水化合物，容易讓血糖快速上升。她也提醒，許多人常忽略佐餐氣泡飲、甜酒類的影響，其實都是隱藏版「升糖加速器」。

此外，她指出，該份素食套餐幾乎沒有足夠蛋白質，原本期待至少會有豆腐等植物性蛋白來源，結果整套餐點僅出現少量豆皮。缺乏蛋白質情況下，血糖更難穩定，再加上高油高糖醬料調味，導致整體升糖速度失控。

王姿允也觀察，台灣許多素食料理為了提升風味，往往偏向重口味與高油烹調，與她過去在法國吃到以新鮮原型蔬菜為主、少調味的全素米其林料理差異很大。她直言，有時候葷食日本料理中的生魚片、握壽司，反而比部分台式素食更健康、血糖波動也較低。

她最後提醒，很多人誤以為「大量吃蔬菜」就等於健康，但若搭配過多精製澱粉與糖分，血糖依舊可能飆升。她建議，比起先吃大量蔬菜，更重要的是優先攝取「低碳、低脂、高蛋白」食物，才能真正幫助穩定血糖，也笑稱若素食者想吃日本料理，「可能先喝杯蛋白飲再去比較安全」。

其實過去就有營養師提醒，吃素雖能兼顧健康與環保，但若飲食方式不正確，反而可能造成熱量過高。聯安預防醫學機構聯欣診所營養師劉語潔曾指出，不少素食料理常加入高油、高鈉加工製品，或透過勾芡增加口感，容易讓人不知不覺攝取過多熱量，甚至導致血脂異常與過敏問題。

她也分享案例，一名男子為減肥改吃素，卻因缺乏飽足感，大量攝取白飯、麵包等澱粉點心，最後三酸甘油脂從150mg/dl暴增至300mg/dl；另有女性長期食用烤麩、素肉等含麩質食品後，過敏狀況反而惡化。劉語潔建議，素食者應注意蛋白質攝取與飲食均衡，多補充豆類、豆腐、豆漿等優質植物蛋白，同時搭配維生素C、水果與深色蔬菜，才能真正吃得健康。

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