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慈濟60周年！3000人齊聚南投中興新村 空拍圖騰壯觀

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
慈濟今在中興新村舉辦浴佛大典，並排列圖騰萬眾一心，場面壯觀。圖／慈濟攝影王鴻民提供
慈濟今在中興新村舉辦浴佛大典，並排列圖騰萬眾一心，場面壯觀。圖／慈濟攝影王鴻民提供

為慶祝佛誕節、母親節暨全球慈濟日，慈濟今天於南投中興新村親情公園舉辦浴佛大典，活動吸引逾3000人參與，現場隆重莊嚴，副縣長王瑞德也到場為地方祈福。現場志工及民眾同心協力在大草皮上排列萬眾一心圖騰，空拍場面壯觀。

今天是母親節也是全球慈濟日，且因今年適逢慈濟創立60周年，今天以「行願一甲子，恆持初發心」為主題，結合佛誕節在中興新村親情公園隆重舉辦浴佛大典，透過儀式共沐佛恩、親恩與眾生恩，副縣長王瑞德也到場參與，為地方祈福。

副縣長王瑞德說，慈濟日前到縣府辦浴佛活動，今則到中興新村擴大舉辦，讓更多人感受到佛陀的慈悲心，而慈濟的愛是安定社會的一股力量，更在公部門做不到之處主動協助，像縣內邵族社區改善水電安全、仁愛瑞岩部落遷村居安改善等。

為展現佛誕節、母親節暨全球慈濟日，以及慈濟創立60周年主軸，今天的浴佛活動，志工、會眾依服裝顏色分成4個浴佛區，各區中央並擺放燈燭及花卉，眾人依序獻供，場面隆重莊嚴，更排列出「TC60」字樣及萬眾一心圖騰，十分壯觀。

慈濟基金會表示，此次現場布置典雅讓民眾在親情公園的綠意中，藉由禮佛足、接花香、祝福吉祥的過程，感受佛陀的慈悲與慈濟一甲子以來不變的精神，也提醒人人培養善念與正念，活動更象徵承繼過往善行，持續凝聚愛與善的力量。

慈濟今在中興新村舉辦浴佛大典，法師虔誠禮佛接花香。圖／慈濟攝影陳建昌提供
慈濟今在中興新村舉辦浴佛大典，法師虔誠禮佛接花香。圖／慈濟攝影陳建昌提供

慈濟今在中興新村舉辦浴佛大典，大眾虔誠祈福。圖／慈濟攝影陳建昌提供
慈濟今在中興新村舉辦浴佛大典，大眾虔誠祈福。圖／慈濟攝影陳建昌提供

南投縣副縣長王瑞德副縣長（左1）參與慈濟浴佛大典恭敬祈福。圖／慈濟攝影陳建昌提供
南投縣副縣長王瑞德副縣長（左1）參與慈濟浴佛大典恭敬祈福。圖／慈濟攝影陳建昌提供

慈濟今在中興新村舉辦浴佛大典，禮敬諸佛接花香。圖／慈濟攝影林政男提供
慈濟今在中興新村舉辦浴佛大典，禮敬諸佛接花香。圖／慈濟攝影林政男提供

南投 慈濟 母親節

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