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台灣旅客赴韓首季成長38% 全年可望達232萬人次

中央社／ 台北10日電

韓國觀光公社表示，今年第1季台灣旅客赴韓國約54萬人次，較去年同期成長38%，全年可望達到232萬人次，創下歷史新高。

根據交通部觀光署統計，今年1到3月台灣旅客出國人次為536萬5205人次，較去年同期成長19.4%，最受歡迎的目的地仍為日本，其次為中國，韓國排名第3。

韓國觀光公社日前發布新聞稿表示，今年第1季訪韓外國觀光客約為476萬人，較去年同期增加23%。其中，訪韓市場全球排名第3的台灣觀光客約54萬人，較去年同期大幅成長38%。

韓國觀光公社表示，今年可望達到台灣訪韓觀光客232萬人次目標，並創下歷史新高，為了吸引台灣旅客，將5月15日至17日舉辦「韓國文化觀光大展」。

韓國觀光公社表示，活動現場將邀請韓國男團MONSTA X 成員玟赫來台分享私藏的韓國景點和道地美食；參加「黑白大廚2」、「拜託了冰箱」等節目的主廚鄭鎬泳將在現場料理；啦啦隊成員南珉貞有活力舞蹈表演及分享韓國中部的私房景點等。

韓國 觀光 出國

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