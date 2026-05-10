台灣旅客赴韓首季成長38% 全年可望達232萬人次

「我希望帶領觀眾進入一個虛實共存的空間，讓人同時感覺自己在觀看，也正在被觀看。」2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」9日正式開幕，展場將威尼斯普里奇歐尼宮將空間納為整體的一件式影像，是北美館 1995 年起在普宮舉辦展覽以來首次的嘗試。

2026-05-10 13:17