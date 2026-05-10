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台62線開隧道接高架橋延伸至萬里 金山人苦等中 公路局：一步一步來

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
公路局推動台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區，延伸至新北市萬里路段工程，解決基金公路塞車問題。記者邱瑞杰／攝影
公路局推動台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區，延伸至新北市萬里路段工程，解決基金公路塞車問題。記者邱瑞杰／攝影

台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區延伸至新北市萬里，解決基金公路塞車問題。新北金山民眾盼再延伸到金山，公路局今天表示，延伸萬里通車後的效益，應可外溢到金山段，效益值提高後，工程評估會更具可行性。

國道3號和台62線萬瑞快速道路前往北海岸的車流，經常造成基金公路塞車。公路局2021年辦理總延伸至金山的可行性評估，總長12.1公里，經費是526億元。行政院2024年3月核定優先延伸到萬里，長度是4.8公里，經費240億元。

公路局接著展開延伸萬里綜合規畫，優化後路線長6.2公里，分以隧道2.8公里、橋樑3.4公里銜接。考量物價上漲等因素，經費追加到308億元。綜合規畫期末報告，預計今年6月送審。環境影響評作業今年1月審定，預計8月送環境部審查。

公路局15日將在萬里地區舉辦說明會，分頭推進綜規和環評，相關作業完成後，預估花1年半進行設計、都市變更及用定取得等程序，施工時間則約6年，通車後將有助改善交通，促進地方觀光，強化防災運輸功能。

新北市議員白珮茹說，台62線只延伸到萬里，交通瓶頸可能從基隆公路轉移到萬里市區道路，眼前無法一口氣延伸到金山，地方民眾希望公路局在執行延伸萬里路段時，要同步展開延伸金山相關作業，等到萬里段通車時，金山段可以無縫接軌繼續建設。

新北市議員張錦豪指出，基金公路假日常塞車，北海岸民眾也苦不堪言。台62線順利延伸到北海岸，不僅可提升通勤效率，更有助緊急醫療運送與災害疏散，第1期先到萬里，希望再往金山延伸。北海岸的交通問題解決了，就能帶動地方發展，鼓勵年輕人回流。

公路局北區公路新建工程分局副分局長陳文信說，先前呈報行政院台62線延伸至金山可行性評估報告，從萬里到金山這一段，效益比較不高、不足，所以未獲核定，只先推動延伸到萬里路段。

陳文信表示，公路局進行延伸到萬里綜合規畫時，有討論再延伸金山方案，並著手做初探，但還是得一步一步來。延伸萬里完工通車，若帶來車流引導效益，並明顯提升觀光跟居民的生活，這些效益應可外溢到萬里至金山段，提升獲行政院核定推動的可能性。

公路局推動台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區，延伸至新北市萬里路段工程，解決基金公路塞車問題。記者邱瑞杰／攝影
公路局推動台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區，延伸至新北市萬里路段工程，解決基金公路塞車問題。記者邱瑞杰／攝影

萬里 金山 行政院

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