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200億打造郵政A7園區屢出包 工會痛批：交通部還在狀況外？

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200億打造郵政A7園區屢出包 工會痛批：交通部還在狀況外？

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政斥資逾200億元，在桃園龜山打造A7郵政智慧物流園區。圖／交通部提供
中華郵政斥資逾200億元，在桃園龜山打造A7郵政智慧物流園區。圖／交通部提供

中華郵政斥資逾200億元打造A7物流園區卻數度發生郵件延遲投遞情形，5月4日正式營運後再爆出，許多包裹與掛號郵件無法於時效內完成投遞。中華郵政產業工會指出，從試營運出包至迄今已有1個月，主管機關交通部卻一聲不吭，「是還在狀況外？」另強調若公司強迫員工加班、違法超時等，經確認屬實，將報請勞工局進行勞檢。

日前立委於立法院交通委員會質詢指出，A7物流園區，4月7日試營運期間卻爆人力調度不佳、自動化設備失靈、郵件處理嚴重塞車等問題。當時中華郵政董事長王國材稱，經強化智慧分揀、自動化作業及整體物流效能，加強人員熟悉新設備操作訓練，持續調整作業模式，目前應無相關問題。

然而，中華郵政A7北台灣郵件作業中心5月4日全面啟用後，仍爆出郵件包裹出現嚴重延遲、民怨不斷，除北部許多掛號尚未收到外，其他地區則部分郵件也延遲，甚至有民眾在臉書「郵局郵政全民開講」發文指出，「寄一封掛號，1個禮拜都還沒寄到，一查才聽櫃檯說A7癱瘓」。

對此，中華郵政表示，甫搬遷至桃園市龜山區郵政物流園區的台北郵件處理中心郵件，5月6日發生部分包裹與掛號（含限時）郵件無法於收寄當日及時封清，恐無法於承諾時效內完成投遞，影響收寄人權益，特此聲明致歉。

但中華郵政產業工會不滿公司處理方式，今天發布聲明批評，A7之亂影響民生甚鉅，管理階層固然應負起全責，但郵政園區從試營運出包到如今風暴越演越烈，已足足有1個月的時間，主管機關交通部卻一聲不吭，是還在狀況外？不想管？還是因為董事長王國材是前部長而不敢管？

工會質疑，交通部長陳世凱眉開眼笑地跑去淡江大橋露臉的時候，可知A7這把火正燒向全國、使多少人心急如焚？郵政園區籌備多年、耗資達200多億，投入人力物力跟淡江大橋不相上下，重要性更遍及全國的，但一上路就破功，猶如豆腐渣工程，負有監督管理之責的交通部難辭其咎，但至今完全靜悄悄，難道陳部長不知道郵政公司是交通部旗下事業單位？

工會指出，當積壓的郵件從A7傾巢而出，周一之後迎戰的就是各投遞單位與窗口，但管理階層仍須負起整起風暴的所有責任，且不得將延誤的問題以各種形式轉嫁到第一線同仁身上，包含對外以公關語言貶低誣陷基層、對內犧牲同仁的勞動權益。

 工會表示，A7之亂是徹徹底底的人禍，郵政公司不得以天災、事變或突發事件之屬，要求同仁必須延長工時或停止假期。

工會提醒郵政公司、各責任局及轄下所屬單位，只要有強迫同仁縮短休息時間、違反同仁意願強迫加班、要求同仁加黑班、違法超時、苛扣加班費、禁休等違反勞動法令情事，一經會員投訴且確認屬實，本會即報請勞工局進行勞動檢查。

另外，投遞單位應按出勤人數量力而為，單位主管應勇於反映實情，於該截留時負起截留的責任，勿推給第一線同仁，也不可為消化自A7積壓而來的郵件而使同仁增加額外負擔、疲於奔命。所有延誤的責任，由郵政公司概括承受。

中華郵政 王國材 交通部

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