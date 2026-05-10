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威尼斯雙年展首次罷工潮中 台灣館 「鬱卒的平面：李亦凡」開幕

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」場景一隅。圖／北美館提供
2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」場景一隅。圖／北美館提供

「我希望帶領觀眾進入一個虛實共存的空間，讓人同時感覺自己在觀看，也正在被觀看。」2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」9日正式開幕，展場將威尼斯普里奇歐尼宮將空間納為整體的一件式影像，是北美館 1995 年起在普宮舉辦展覽以來首次的嘗試。

今年是威尼斯藝術雙年展有史以來最混亂的一屆。為了抗議主辦單位讓俄羅斯與以色列參展，五位大會評審集體辭職，造成原本該於9日舉辦的頒獎典禮取消，最佳國家館等獎項改由公眾選出、閉幕時宣布。而在歐盟的警告下，俄羅斯館在預展結束後關閉，並傳出威尼斯雙年展主辦單位可能因允許俄羅斯參展而遭歐盟制裁。

為了抗議以色列參加威尼斯雙年展，「藝術非種族滅絕聯盟」（ANGA）組織發起罷工，表示:「既反對以色列在文化空間的存在正常化，也反對文化領域中存在的種族滅絕經濟，同時也譴責圍繞雙年展而滋生的不穩定勞動生態系統」。8日起，包括荷蘭、奧地利、波蘭、黎巴嫩、埃及、英國、日本在內的近20個展館已全部或部分關閉，據統計共有237名策展人、藝術家和藝術工作者參與其中，是威尼斯雙年展有史以來規模最大的罷工潮。

位在聖馬可廣場旁的台灣館不受影響，維持正常開館。本屆由新媒體藝術家李亦凡代表參展，並由視覺藝術策展人哈法艾爾・馮希卡（Raphael Fonseca）策劃，讓兩位成長於網路技術逐步萌芽的世代，透過跨地域、跨文化的對話，回應數位時代中影像、科技與人類經驗之間的複雜關係。

李亦凡為台灣館現地創作一件長達六十分鐘的全新影像裝置，搭配兩件短影片，訴說一顆「眼球」返家的故事。「眼球」隱喻手機成癮的「眼球世代」。展間中錯落大尺度的特製雕塑，手掌、腳、頭、局部的腿與手臂等碎化的肢體，呼應著來自影像中的角色，使虛構與實體的感官體驗在空間中並置共存，影像與聲音合為一個整體的雕塑。邀請觀眾以自身的步調，體驗藝術家嘗試提出的在數位時代所帶來的情緒、知識錯位與感知疲態，連結著展名所帶有核心思考：「在資訊無窮、生命有限的狀態中，人們如何以『鬱卒』作為回應世界的方式？」

「在資訊過載的時代，這些看似私密的焦慮，是否能透過黑色幽默暫時化解恐懼被吞噬的狀態。」李亦凡指出，作品並非以說教或標語的方式呈現，而是嘗試從古典影像技術出發，在舊有技術的邏輯中尋找新媒介的痕跡。「我藉由一個虛擬的身體進行轉述，帶入私密的慾望與恐懼，回應千禧世代與科技之間複雜而矛盾的關係。」他表示，「鬱卒的平面」是一種誠實的表述，呈現出他與許多人共同經驗的真實感受。

2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」場景一隅。圖／北美館提供
2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」場景一隅。圖／北美館提供

2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」場景一隅。圖／北美館提供
2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」場景一隅。圖／北美館提供

2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」場景一隅。圖／北美館提供
2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」場景一隅。圖／北美館提供

2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」場景一隅。圖／北美館提供
2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」場景一隅。圖／北美館提供

威尼斯 歐盟 以色列

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