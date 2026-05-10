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桃園北橫花現台七賞花、嘗媽媽桃 農業局長傳授買桃3招

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
農業局長陳冠義（右）傳授3招選購媽媽桃要訣。圖／農業局提供
農業局長陳冠義（右）傳授3招選購媽媽桃要訣。圖／農業局提供

桃園市「花現台七」花卉農遊活動已開場，復興區公所表示活動至24日，復興區、大溪區北橫沿線是北台灣重要花卉產區，目前正值繡球花、金針花花期，加上北橫景點多，賞美景還能嘗5月「媽媽桃」，母親節已吸引大量遊客上山賞花，提醒接下來假日盡量搭接駁車避免塞車。

農業局長陳冠義教遊客媽媽桃3招挑選小秘訣：看絨毛、聞香氣、看果形，絨毛要完整不易掉，淡雅果香最自然及選擇果形飽滿的媽媽桃，為回應民眾熱情支持，市府今年規畫五月行銷推廣活動，串聯桃園市各大百貨辦理周末快閃展售，讓市民朋友們在市區就能買產地直送的新鮮媽媽桃。今日在台茂購物中心展售，16、17日進駐統領百貨，23、24日於環球購物中心（機捷）A19登場，30、31日於中壢SOGO接力展售，11日起在市政府廣場展售，也可透過復興區農會或「桃園好農」網路訂購，更多資訊可至「媽媽桃Mama Peach」臉書粉絲專頁查詢。

復興區公所表示，「花現台七」花區主要在台7線（北橫）桃花源休閒農業區（台七休區），位在桃園復興區的入口處，劃定面積約549.1公頃，大多位在高山與平原間的丘陵地，整體景觀三面環山四季如畫。

復興區長蘇佐璽說明，台七休區大漢溪孕育出肥沃土地，滋養物產豐富，原民、閩南、客家的濃厚色彩增添人文風貌，東興宮與基國派老教堂呈現出東西風格的建築美學；觀音洞步道、蝙蝠洞的天然景觀為休區增添自然的生態奇景，鄰近的角板山行館及戰備跑道更增添歷史的故事風韻。

因會場周邊道路路幅狹窄，大溪警方與主辦單位農業局規畫停車措施，包括復興區角板山商圈內設置介壽國中、仁愛停車場及上台地停車場，共計提供433個車位；大溪區慈湖停車場另提供189個車位，合計622個停車位，假日期間警方派遣4輛免費接駁車接駁遊客前往活動主會場，紓解賞花車潮。

「花現台七」母親節連假登場。圖／復興區長蘇佐璽臉書
「花現台七」母親節連假登場。圖／復興區長蘇佐璽臉書

現在選購媽媽桃正是時候。圖／復興區長蘇佐璽臉書
現在選購媽媽桃正是時候。圖／復興區長蘇佐璽臉書

北橫桃園農場為繡球花主要產地。圖／復興區長蘇佐璽臉書
北橫桃園農場為繡球花主要產地。圖／復興區長蘇佐璽臉書

復興區長蘇佐璽（右）、農業局長陳冠義（中）宣傳媽媽桃。圖／復興區長蘇佐璽臉書
復興區長蘇佐璽（右）、農業局長陳冠義（中）宣傳媽媽桃。圖／復興區長蘇佐璽臉書

北橫 統領百貨 桃園

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