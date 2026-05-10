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繼牛豬之後台灣將進口巴拉圭禽肉 專家：未來可能壓縮平價雞肉市場

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
巴拉圭共和國總統貝尼亞（前左二）日前率團訪問台灣，賴清德總統（前左一）當天以軍禮儀式歡迎來訪，期待兩國邦誼更佳深厚。圖／聯合報系資料照
巴拉圭共和國總統貝尼亞（前左二）日前率團訪問台灣，賴清德總統（前左一）當天以軍禮儀式歡迎來訪，期待兩國邦誼更佳深厚。圖／聯合報系資料照

賴清德總統日前在總統府與來台國是訪問的巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）會面時宣布，經過兩國的持續努力，「台灣將正式開放進口巴拉圭的禽肉」，讓國人有更多優質肉品的選擇，深化台巴經貿關係。學者表示，國內對國產溫體雞、土雞、現宰雞等仍有偏好，短期間較可能發生的是取代其他進口雞肉，而非直接取代國產雞肉，但也坦言確實可能壓縮平價雞肉市場。

賴總統日前在府內與潘尼亞會談時提到雙邊經貿交流，賴總統表示，去年台灣是巴拉圭牛肉第3大出口市場，巴拉圭牛肉也位居台灣進口牛肉第2名；台灣同時也是巴拉圭豬肉的最大出口市場，彼此的交流越來越熱絡；經過兩國持續的努力，台灣將正式開放進口巴拉圭的禽肉，讓國人有更多優質肉品的選擇，也讓台灣和巴拉圭的經貿關係更加深化。但也讓部分國內養雞產業人士不滿認為，政府應協助雞農宣傳和促銷，而非再增加額外的進口國。

致理科大國貿系教授林國榮表示，台灣對於雞肉的消費市場其實有明顯區隔，民眾對於「國產溫體雞、土雞、現宰雞」仍有偏好，不論是傳統市場、夜市、熱炒、雞湯店以及高端餐飲，消費者均重視產地與新鮮度，因此這一些市場「國產溫體雞、土雞、現宰雞」產生進口替代的可能性較低。

此外，進口雞肉通常集中使用在連鎖速食店、炸雞攤販、加工食品、團膳與便當，因此開放巴拉圭進口雞肉，短期間比較可能發生的現象是取代進口雞肉，而不是直接取代國產雞肉。

林國榮指出，養雞產業的擔憂也不是沒有道理，未來若進口量逐年擴大，將會壓低雞肉市場價格，餐飲業可能因成本考量擴大改用進口雞肉，一旦景氣不好，消費者更可能改選購便宜肉品，因此壓縮部分平價雞肉市場確實有可能。

林國榮表示，為避免國產雞農利潤可能被進口肉慢慢侵蝕，政府宜更積極輔導國內雞農轉型品牌化、差異化，並建立更完善、普及的國產雞肉標章與產銷履歷溯源機制，擴大與進口雞肉的市場區隔，將是維持本土雞肉產業競爭力的關鍵因素。

農業部日前表示，近年巴拉圭雞肉年出口量約1萬噸，出口規模有限，與我國每年約88萬噸雞肉消費量相比差距甚大，評估對國內肉雞產業整體供需及市場影響有限。

有雞農表示，不只美國零關稅豬肉、花生要進來，現在連巴拉圭禽肉都要大軍壓境，如果價格比國產低，加上對成本錙銖必較，影響恐慢慢浮現，影響有限的說法難以服人。

巴拉圭 豬肉 潘尼亞

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