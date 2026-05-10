年輕非本錢！24歲女「血糖高到測不到」終身洗腎 護理師示警：別再硬撐

加護病房護理師林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」分享，一名24歲女子因長期熬夜、天天吃宵夜與大量攝取含糖飲料，最終引發嚴重糖尿病酸中毒，甚至得面臨終身洗腎。

林婷表示，這名女子平時生活習慣不佳，從小就習慣飯後吃甜點、蛋糕與麵包，長期下來身體早已亮紅燈。直到送醫前一周，她就已經持續胸悶不適，卻始終沒有就醫，只靠止痛藥與退燒藥硬撐。

她透露，女子送到醫院時已全身發白、意識逐漸喪失，血壓甚至快量不到，醫護人員緊急測血糖後，機器竟直接顯示「High」，代表數值高到無法測量。進一步檢查後發現，她不只糖尿病酸中毒，發炎指數過高也已嚴重侵蝕肺臟與腎臟。

林婷表示，詢問病患母親後才得知，女子平常只要不舒服就自行吃藥，長期拖延不願看醫生。她也提醒，現在高血壓、糖尿病與心臟病都有年輕化趨勢，「不要覺得年輕就沒事」，身體其實都有極限。

她最後呼籲，熬夜、宵夜與含糖飲料偶爾可以，但不能成為日常習慣，更重要的是身體不舒服時千萬不要硬撐，「撐到最後要終身洗腎，真的很不划算」，希望年輕人能更重視健康與生活作息。