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Threads電腦版訊息功能上線！可表情回應、編輯訊息 群組聊天也將登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Threads首次推出電腦版訊息功能，支援網頁瀏覽器收發、編輯與管理訊息。圖／Meta提供
Threads首次推出電腦版訊息功能，支援網頁瀏覽器收發、編輯與管理訊息。圖／Meta提供

網友敲碗新功能成功！被大家戲稱為「台灣人大型LINE群組」的Threads，近期迎來功能面的重大升級，正式於全球同步推出threads.com網頁版訊息功能，解決了過去用戶在電腦前工作時，必須頻繁切換手機才能回覆訊息的不便，全面滿足上班族與鍵盤打字族群的需求。

自今年初以來，Threads平台上的訊息互動依賴度持續攀升，每週訊息發送量大幅成長30%，目前平均每週發送量已高達3.5億則。因應使用者對桌面端操作的強烈需求，本次更新讓網頁版擁有與App端完全一致的溝通體驗。用戶即日起即可透過電腦瀏覽器傳送文字與多媒體訊息、使用表情符號回應，並支援訊息編輯功能；針對社群管理，網頁版也同步納入陌生訊息管理機制，讓跨裝置的對話體驗更加完整且流暢。

Meta更預告「群組聊天」功能將於近期正式上線，不僅能讓熱門話題的討論更加零時差，也預期將帶動下一波社群黏著度高峰。對於習慣在工作間隙關注社群趨勢的用戶而言，網頁版訊息功能的登場，肯定能讓台灣用戶的流量貢獻度、互動率與溝通效率再次升級。

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